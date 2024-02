Duurzaam Gebouwd Talks: Circulaire installatietechniek - is dat wel nodig?

De gebouwde omgeving moet in 2025 100% circulair zijn, inclusief alle installaties in gebouwen en woningen. Dat is nogal een uitdaging! In deze Duurzaam Gebouwd Talks spreekt Wietse Walinga hierover met Thomas Wellink van RVO en Martijn van Leerdam van Alklima live op de beursvloer van de VSK 2024. Wat is circulaire installatietechniek? Waarom is dit belangrijk? Wat is de omvang en impact? En vooral: Hoe kan een installateur hier mee aan de slag?

Over die onderwerpen gingen Wietse, Martijn en Thomas met elkaar in gesprek. Thomas schetste de urgentie voor circulaire installatietechniek: "De nood is hoog. Vanuit het Transitieteam Circulaire Bouweconomie, waar we in 2018 mee startten, zagen we bijvoorbeeld een verandering noodzakelijk is in het gebruik van beton in de gebouwde omgeving. Tegelijkertijd zagen we dat de milieuimpact van klimaatinstallaties bijna de helft is van de impact van de complete bouwsector." Daarom moeten we volgens hem versnellen in het verbeteren en meer circulair maken van klimaatinstallaties.

Martijn acht het noodzakelijk om die energie erin te stoppen: "Het heeft even geduurd voordat duurzaamheid als gemeengoed werd beschouwd. Circulariteit verdient datzelfde podium en diezelfde overtuiging, maar het lastige is het verdienmodel. We moeten goed op zoek naar de businesscases voor eindgebruikers." En over hoe Alklima dat aanpakt: "De warmtepompen zijn ontworpen comform het principe 'Design for Disassembly', dus wordt er aan de voorkant gekeken of je het product aan het einde van de levenscyclus weer uit elkaar kunt halen."

Benieuwd naar de inzichten van Martijn, Wietse en Thomas? Hieronder beluister je de volledige podcast.