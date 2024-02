Duurzaam Gebouwd Talks: 'Ik wil mij kunnen ontwikkelen of ik vertrek!'

Uit onderzoek in opdracht van Wij Techniek is gebleken dat 40% van de nieuwe monteurs in de branche binnen twee jaar ontslag neemt bij hun werkgever en zelfs een andere branche kiezen. Dit terwijl de verduurzaming van Nederland alle vakhelden nodig heeft! Eén van de grootste redenen is het gebrek aan de mogelijkheid voor leren en ontwikkelen. Hierover gaat Wietse Walinga in gesprek met Marieke Post van Wij Techniek en Remco Onder de Linden van de Alklima Academy tijdens de VSK 2024.

Wietse vraagt Marieke en Remco hoe het gaat met het opleiden en ontwikkelen van de installatiemarkt. Remco: "De opleidingsinstituten zijn goed bezig, bieden hun kennis actief aan. Alle kennis die je nodig hebt is te verkrijgen in de markt, alleen de opzet, daar is nog verbetering mogelijk." Daar sluit Marieke zich bij aan: "Er wordt heel veel gedaan als je kijkt naar nieuwe ontwikkelingen, er is altijd wel een leverancier die een training aanbiedt." Tegelijkertijd schuilt er volgens haar nog een uitdaging: "Ga maar eens zoeken naar iets generieks. Er mist eenduidigheid en daarnaast is het zoeken naar wie nu welke kwaliteit biedt."

De inzichten van Wietse, Marieke en Remco beluister je in de volledige podcast, hieronder te luisteren.