Duurzaam Gebouwd Podcast: Bouwen binnen het CO2-budget

In de nieuwste aflevering van de Duurzaam Gebouwd Podcast praten we over bouwen binnen ons CO2-budget. Waarom is dat belangrijk en hoe gaan we dat aanpakken? We spreken Mantijn van Leeuwen (NIBE) en Jurriaan van Stigt (LEVS architecten) over de urgentie van de opgave en hoe er in de praktijk aan wordt gewerkt.

Van Stigt en Van Leeuwen zijn het erover eens: er is een enorme opgave om CO 2 -uitstoot te verlagen voor de gebouwde omgeving. Zo’n 40 procent van de uitstoot is voor rekening van onze sector [zie ook publicatie Whole Life Carbon], opgedeeld in 11 procent materiaalgebonden emissies en 29 procent operationele emissies. We hebben op het moment van schrijven nog 84 maanden te gaan tot 2030, wanneer de eerste klimaatdoelstellingen moeten zijn ingevuld.

‘Normering komt eraan’

In de podcast wordt kritisch gereageerd op de plannen die we trekken om invulling te geven aan Fit for 57. De ambities liggen er om in 2030 meer dan de helft minder schadelijke broeikasgassen uit te stoten, maar dat lijkt zich nog niet te vertalen in harde wet- en regelgeving. “Gelukkig”, zo vertelt Van Leeuwen, “komt er een normering aan die ervoor zorgt dat de sector invulling geeft aan dit gedachtegoed.”

