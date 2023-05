Duurzaam Gebouwd Podcast: Warmtetransitie en wijkuitvoeringsplannen

In deze aflevering praten we met Rick Bruins (Remeha) en Eefje van Empel (TAUW) over de warmtetransitie en de wijkuitvoeringsplannen. Welke oplossingsrichtingen maken impact en zijn we al voldoende op snelheid? Beluister de podcast op Spotify, Apple Podcasts en SoundCloud.

Tijdens de podcast gaan we onder andere in op de actualiteit rondom netcongestie, stijgende energieprijzen en de enorme vraag naar duurzame woningen. Ook komt naar voren wat de grootste uitdagingen zijn bij het uitvoeren van de plannen om wijken te verduurzamen. Welke oplossingen zijn er voor de bestaande bouw en voor hoogbouw? En welke technische oplossing kies je voor welke probleemstelling?

Ook horen we wat het belang is van omgevingsmanagement bij verduurzaming en wijktransities en gaan Bruins en Van Empel in op de sociale component van verduurzaming: hoe krijg je de mensen mee en waar moet je op letten, bijvoorbeeld bij bewustwording en onderlinge communicatie?