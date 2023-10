Tijdelijke huisvesting gemeente Haarlemmermeer: hergebruik als sleutel tot succes

Gemeente Haarlemmermeer stond in de aanloop naar de voltooiing van hun nieuwe gemeentehuis in 2027 voor de uitdaging van tijdelijke huisvesting. Die moest op een ecologisch verantwoorde manier gerenoveerd worden, zonder in te leveren op comfort en gebruiksgemak. Christel van der Hulst, architect bij Hollandse Nieuwe en Thomas Groot, bouwspecialist bij Verwol, delen in dit artikel hoe hergebruik dit project succesvol maakt.

Hollandse Nieuwe was verantwoordelijk voor het ontwerp en Verwol werd aangetrokken als bouwspecialist. Bij Hollandse Nieuwe zijn circulaire principes en duurzaam gebruik leidend in het ontwerpproces. En Verwol heeft zich als doel gesteld om tegen 2030 al klimaatpositieve bouw te realiseren, met een sterke focus op hergebruik. Een ambitie die de landelijke en Europese klimaatdoelstellingen overtreft.

Deze twee partijen, met een gedeelde visie, bundelden hun krachten om de ambitieuze doelen van dit project te verwezenlijken. Maar hoe kun je kostbare natuurlijke hulpbronnen besparen zonder in te leveren op een hoogwaardige werkomgeving? Thomas en Christel vertellen de details.

Wat was het vertrekpunt bij dit project?

Wij hebben vanaf de start van het project onszelf het doel gesteld om honderd procent te hergebruiken. Net als de gemeente, vinden wij het noodzakelijk om ambitieuze doelen te stellen op het gebied van duurzaamheid. Als team van opdrachtgever, architect en bouwspecialist delen wij een gevoel van urgentie.

Hoe zag het ontwerpproces eruit? Wat is er hergebruikt?

Bij circulair bouwen verschilt het proces van dat bij een nieuw ontwerp. Het startpunt is een inventarisatie van wat er al is. De projectmanagers voeren ter plaatse een uitgebreide beoordeling uit van de beschikbare materialen, waarbij ze letten op oppervlakte en kwaliteit. Zo leggen we een basis voor het ontwerp, waarbij we vaste elementen opnieuw benutten of ze inzetten als nieuwe functionele onderdelen.

Systeemwanden zijn van nature demontabel, terwijl maatwerk meubilair meer aandacht vraagt vanwege de niet-demontabele constructie. In dit project hebben we alle wanden, deuren, meubilair en andere afbouwonderdelen van de vorige gebruiker, Dura Vermeer, volledig hergebruikt. Zelfs de oude raadszaal van het voormalige gemeentehuis is volledig gedemonteerd en opnieuw gemonteerd op de nieuwe locatie, inclusief groene akoestische mos panelen.

Bovendien hebben we producten van andere projecten hergebruikt en aangepast aan de wensen van de klant. Als dat nodig was, hebben we nieuw meubilair gemaakt van blank FSC-gecertificeerd berkenmultiplex in standaard plaatmaten om zaagverlies tot een minimum te beperken. Alle producten zijn volledig demontabel en daardoor makkelijk mee te nemen naar de nieuwe locatie.

Hoeveel CO2-uitstoot hebben jullie bespaard door producten te hergebruiken?

Thomas’ collega Jort Lieman heeft dit in zijn Returnity-programma tot in detail berekend. Wanneer alles nieuw was gemaakt in plaats van circulaire inzet, zou er 52 ton CO 2 zijn uitgestoten. Ter vergelijking: dit staat gelijk aan de jaarlijkse CO 2 -opname van 2.577 bomen! Dat hebben we in dit geval dus bespaard.

Wat zouden jullie graag de volgende keer wederom willen toepassen bij een soortgelijk project?

De besparing van 52 ton CO 2 op dit project maakt het nogmaals duidelijk: we moeten werken met materialen die er al zijn. We willen in toekomstige projecten graag de CO 2 -uitstoot berekenen. Op deze manier worden de voordelen en besparingen van hergebruik duidelijk meetbaar en merkbaar voor de klant, maar ook voor onszelf. Het feit dat we alle wanden hebben hergebruikt heeft zo’n aanzienlijke besparing opgeleverd. Maar ook de kleine dingen dragen bij: zo hebben we bijvoorbeeld de toiletdeuren hergebruikt als deuren voor de focusboxen. Keuzes zoals deze vertellen een verhaal in het interieur en maken duurzaamheid tastbaar.

Hoe kijken jullie naar circulair bouwen nu en in de toekomst?

Circulair bouwen komt steeds vaker in beeld en we zien de aanvragen voor BREEAM-en WELL-certificeringen groeien. Het is een thema dat gaat over toekomstbestendigheid en gelukkig zien steeds meer bedrijven de noodzaak ervan in. Om de natuurlijke bronnen van de aarde duurzaam te kunnen gebruiken in de aankomende decennia, moeten we hier zorg voor dragen en verantwoordelijkheid nemen. Het is een nieuwe mindset die we moeten omarmen: “Gebruikt materiaal is een waardevolle grondstof voor nieuwe producten of toepassingen, onbruikbaar afval bestaat niet!”.

Projectinformatie

Klant: Gemeente Haarlemmermeer

Type:Kantoor

Interieurarchitect:Hollandse Nieuwe

Bouwspecialist:Verwol

Photography:Ewout Huibers

Projectadres: Taurusavenue100, Hoofddorp

Netto-oppervlakte: 9.500 m2

Oplevering: 2022

Project management: co2ncepts

Adviseur installaties: J. van Toorenburg B.V.