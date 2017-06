Samenwerking cruciaal bij ontwikkeling Ecowijk De Kiem 

Auteur: Gerrit Tenkink

Begin 2018 start de bouw van 61 woningen in de nieuwe Ecowijk De Kiem, dat onderdeel is van de duurzame buurt 'Locatie 3.0' in Schuytgraaf in Arnhem. De bewoners krijgen ruime inspraak bij het ontwerp en inrichting van hun energieneutrale woning én de inrichting van hun wijk.

“Ecowijk De Kiem is een woonwijk met uitsluitend woningen die weinig energie verbruiken of zelfs energie opwekken. Woningen gaan verschillen met energie om. Je kunt energie besparen door goed te isoleren en veel ramen op het zuiden te plaatsen, maar je kunt ook kiezen voor een warmtepomp of zonnecellen”, zegt Saskia De Jong, lid van DNA in de Bouw.Dit kennisnetwerk voor onder andere duurzame gebiedsontwikkeling is een van de initiatiefnemers bij de ontwikkeling van deze wijk.

61 woningen, 5 verschillende types

In totaal worden 61 woningen gebouwd, in te delen naar 5 verschillende types woningen: De Ideale Woning, Flexus, E+ Wonen, Bo Gro (zie foto bovenaan) en het Rode Trap Huis. Van deze laatste woning wordt slechts 1 gebouwd waarin het (particuliere) bouwteam zelf gaat wonen. Bij de bouw van de overige 60 woningen zijn 5 bouwende partijen betrokken: Reuvers Bouw en Ontwikkeling, Kuijpers Bouw, Welling en Rots Bouw. Ieder woningtype beschikt over een bouwteam. Zo’n bouwteam verschilt per woningtype, maar doorgaans maken architect en aannemer deel uit van het team. Eén lid van het bouwteam moet lid zijn van DNA in de Bouw, waarmee dus automatisch ook de uitgangspunten voor de ontwikkelding van het gebied worden onderschreven.

Impuls voor energieneutraal bouwen

De woningen zijn 11 meer dan de aanvankelijk geplande 50. Dit toont aan hoeveel belangstelling er is voor deze manier van bouwen en gebiedsontwikkeling. De Kiem betekent een flinke impuls voor energieneutraal wonen in Arnhem. Op dit moment hebben 25 serieuze belangstellenden hun naam laten noteren voor een woning in De Kiem. De bouwteams hopen dat deze geïnteresseerden de komende weken hun optie of reservering concreet omzetten in koop.

Gebiedsontwikkeling

Want naast de bouw is ook de omgeving bijzonder. De Kiem ligt aan de noordkant van de wijk Schuytgraaf: in het zuiden van Arnhem, net over de Rijn. Nu is het gebied nog onontgonnen. De eerste tekeningen en plattegronden laten echter zien dat het hier een groene wijk betreft, met veel wandelpaden die de gemeenschappelijke tuinen met elkaar verbinden. “Van de bewoners wordt een ecologische levensstijl verwacht, die verder gaat dan de keuze voor de bouwmaterialen en het energieverbruik in de woning”, zegt De Jong.

Visie van bewoners

Ze voegt eraan toe dat ecologische levensstijl niet concreet wordt omschreven, dus ook niet zozeer kan worden gebruikt als een toelatingseis. “Maar van de bewoners verwachten we een bepaalde visie. Het regenwater van de daken en de paden wordt in het groen opgevangen en stroomt vertraagd en gezuiverde door de beekjes naar de watergang aan de rand van de wijk. Maar ook verlichting, speelplaatsen, een buurt(moes)tuin, waterfilters, buurtbatterijen en bankjes benadrukken het groene en energiezuinige karakter van de wijk. En de auto is hier te gast. Kinderen moeten dus gewoon op straat kunnen spelen. Voor het parkeren vragen wij de bewoners om hun auto langs de centrale ‘hoofdweg’ in het midden van de wijk te parkeren. Vanaf die plek kun je dan naar je huis lopen.”

Tussenvorm CPO en Projectontwikkeling

Voor De Kiem is een tussenvorm gekozen tussen Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en Projectontwikkeling. “Een CPO kost heel veel tijd aan afstelling en overleg. Soms stoppen CPO’s, omdat mensen er met elkaar niet uitkomen. Bovendien moet er over heel veel onderwerpen een beslissing worden genomen. Daar staat tegenover dat wij van mening zijn de traditionele projectontwikkeling niet meer van deze tijd is. Wij willen dat bewoners meedenken en meebeslissen, maar tegelijkertijd willen we het tempo erin houden. Vandaar deze tussenvorm. Alle teams organiseren hun eigen informatie- en inspraakbijeenkomsten met potentiële bewoners. Je moet bij inspraak dan denken aan de indeling en de afwerking van de woning en de inrichting van de gezamenlijke buitenruimte.”

Ecologische uitgangspunten borgen

Volgens De Jong eindigt de inspraak van de bewoners niet op het moment dat de woningen worden opgeleverd. “Inmiddels is er ook een bewonersvereniging in het leven geroepen, uiteraard met als doel de belangen van de bewoners te behartigen, vooral met betrekking tot het borgen van de ecologische uitgangspunten van de wijk. Daarnaast kan de vereniging afspraken maken met de gemeente over de inrichting, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte. Zo overlegt de vereniging nu al met de gemeente Arnhem of de bewoners zelf de groenvoorzieningen kunnen beheren.”