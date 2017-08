Kantoren transformeren naar 150 appartementen

Kantoren aan de Nieuwpoortstraat 82-98 in Amsterdam zijn naar 150 nieuwe appartementen getransformeerd. De begane grond blijft in gebruik als commerciële ruimte, waar bedrijven zich kunnen huisvesten. Om de 150 appartementen te kunnen maken wordt er over de hele lengte van het gebouw een opbouw op de 4e en 5e verdieping gerealiseerd.

Er zijn maatregelen genomen om de gevel van het complex duurzaam te maken. De voorzijde van het complex is voorzien van een buitengevelisolatie systeem genaamd Alprotect Quattro van alsecco. Het systeem is door een samenspel van organische componenten resistent tegen mechanische belasting, is warmte-isolerend en tevens ongevoelig voor vuil. Het isolatiesysteem wordt afgewerkt met steenstrippen, speciaal voor de locatie ontwikkeld op kleur, structuur en afmeting.

Alle kozijnen aan de voorzijde zijn vervangen, waarna de vlakken boven en onder de kozijnen zijn voorzien van een sierpleister op basis van siliconenhars. Ze zijn afgewerkt met Muresko CoolProtect. Deze siliconenhars buitenmuurverf zorgt voor een optimale reflectie van zichtbare en onzichtbare zonnestraling. Hiermee is het mogelijk om gevels voorzien van een buitengevelisolatiesysteem toch in donkere kleuren af te werken. De muurverf voorkomt een te sterke opwarming van het geveloppervlak en reduceert daarmee de kans op schades als gevolg van thermische spanningen.