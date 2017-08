Energiedak voor voormalige Burgerweeshuis Amsterdam

Het voormalige Burgerweeshuis aan het IJsbaanpad in Amsterdam kreeg een Energiedak van 250 m2 groot. Uitdagend aan het onder handen nemen van het dak was het behoud van het monumentale karakter en aanzien van het complex. “Dat mag op geen enkele manier aangetast worden”, zo was de opdracht voor Energiedak-dealer en NDA lidbedrijf Schadenberg Dakwerken.

Het behoud van de originele eigenschappen van het pand uit 1959 stond daarom voorop bij het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen. “Het voormalige weeshuis wordt nu ingrijpend gerenoveerd”, vertelt directeur Alexander Schiebroek van SolarTech. Zijn organisatie levert al 20 jaar het Energiedak, dat ook in dit project een plek kreeg. “Met dit innovatieve dak halen we de warmte van een zwart dak, dat we later inzetten om ruimtes te verwarmen.”

Het monumentale erfgoed heeft als nieuwe bestemming kantoorruimtes. De verversing was in handen van uitvoerend aannemer BAM, installateur Klimaatservice Holland en Schadenberg Dakwerken. “In iedere ruimte werd wel verbouwd. De werkzaamheden betroffen onder andere het leggen van droogbouw vloerverwarming.” Ook aan de gebouwschil is hard gewerkt om hem toekomstbestendig te maken. “De kenmerkende koepels op het gebouw zijn gerenoveerd en het dak is vernieuwd. Wij mochten in opdracht van Klimaatservice Holland 250 m2 aan Energiedak leveren.” Het Energiedak is aangelegd door Schadenberg Dakwerken, in samenwerking met NDA lidbedrijven Olster Dakwerken en Schiebroek Dakbedekkingen.

Met witte of groene dakbedekking houdt het dak op passieve wijze zoveel mogelijk warmte buiten. “Wij draaien het om en halen de warmte actief van het dak af, om het weer opnieuw in te zetten. We leggen een ontwerp van collectorplaten met aluminium oppervlak op de isolatie . Daar wordt een buizenstelsel in aangebracht, waardoor we koud water laten stromen. Over het systeem plaatsen we een zwarte laag dakbedekking en de zon zorgt voor gratis opwekking van energie.”

Hoger rendement

Groot voordeel van dit type dak is dat duurzame warmte wordt gebruikt om aan de bodem onttrokken energie aan te vullen. “Een warmtepomp kan de verzamelde warmte uit het Energiedak prima inzetten. Ook rechtstreeks, zonder gebruikmaking van de bodembron”. Met het nieuwe en verbeterde dak ging het Burgerweeshuis over op laagtemperatuurverwarming. “De warmtepomp maakt gebruik van bodemenergie. Door warmte te onttrekken aan de bodem, koelt deze af. We kunnen dit weer opwarmen met de warmte van het dak, waarmee we de temperatuur herstellen. Dat zorgt ervoor dat de warmtepomp een hoger rendement behaalt.”

De combinatie van de 2 elementen vangt grote investeringen af om de bodem op de juiste temperatuur te houden. “Technieken om WKO’s aan te leggen en op temperatuur te houden zijn kostbaar. De investering in het dak is lager, terwijl je hetzelfde of zelfs meer effect bereikt.” Ook in dit project koos Installateur Klimaatservice Holland daarom voor de combinatie tussen het Energiedak en de WKO. “Daarnaast hebben we een innovatieve meetlus aangelegd, die de activering van het dak eenvoudiger maakt voor de installateur. Door een aparte leiding circuleren we vloeistof en meten we de temperatuur. Deze oplossing stelt de installateur in staat om sneller en gerichter de temperatuur van het gehele Energiedak te bepalen en in te schakelen.”

Onopvallend maar effectief

De techniek van het Energiedak is beproefd: diverse projecten gingen het Burgerweeshuis voor. “We hebben meerdere monumentale panden met het dak uitgerust, zoals het Gemeentelandshuis in Amsterdam, aan snelweg A10. Ook dit is een schitterend pand uit begin 1700, met daarbovenop een ‘Energiedak-Plus’, dat stroom en warmte opwekt. En ook wordt inmiddels een aantal hypermoderne datacenters door een Energiedak gekoeld. Het mooiste is dat de techniek niet opvalt. Daardoor blijft de oorspronkelijk beoogde esthetiek intact en dat was voor architect Wessel de Jonge doorslaggevend in het ontwerp van deze renovatie.