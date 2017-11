Huurwoningen naar energielabel A mede dankzij dakisolatie

Afgelopen zomer heeft aannemer Hemubo voor woningbouwvereniging Parteon 63 huurwoningen grondig gerenoveerd. Met als doel: een beter energielabel, zodat de bewoners in de toekomst meer wooncomfort ervaren en minder geld hoeven uitgeven aan energiekosten.

Deze werkzaamheden aan de woningen aan de Landzichtlaan in Krommenie behelsden onder meer het isoleren van de zolders en het vervangen van de kozijnen tot het aanbrengen van brandwerende maatregelen en het saneren van asbest.

Dakisolatie was belangrijk onderdeel

“Goede isolatie speelt een cruciale rol in energiezuinig bouwen en wonen”, geeft teammanager Planmatig Onderhoud Paul Rovers bij Parteon. “Met name als het aankomt op het dak van huizen en gebouwen. Daar kan 30% tot 40% warmteverlies plaatsvinden. Daarom was het aanbrengen van dakisolatie aan de binnenzijde van de zolder een belangrijk onderdeel van dit project.”

Hierbij koos de woningbouwvereniging voor iSoEasy Hellend Dakplaat van Kingspan Insulation. Dit is een hardschuim isolatieplaat met een vezelvrije kern, voor het aan de binnenzijde thermisch na-isoleren van ongeïsoleerde hellende platen. “Deze platen vormden een goede oplossing”, vond Hemubo-calculator en -werkvoorbereider Joris Kerkenaar. “Naast de duurzaamheid en de energiezuinigheid de isolatie is de afwerking van de iSoEasy-plaat een pre: het is een mooi afgewerkte, witte plaat waarbij de naden eenvoudig af te dichten zijn. Dat zorgt voor een esthetisch aantrekkelijk resultaat.”

Optimale montagemogelijkheden

Parteon-projectcoördinator Harrie Scheerman biedt deze isolatieplaat ook optimale mogelijkheden voor de montage. “Hemubo heeft de platen voor het houten dakbeschot van de zolders geplaatst. Hierbij realiseerden de monteurs een spouw tussen het dakbeschot en de isolatieplaat. Dit maakte het mogelijk om eventueel leidingwerk te laten zitten. Ook waren ze zo in staat direct brandwerende maatregelen aan te brengen tussen het dak en de isolatieplaat bij de muren. Dit verkleint het risico op brandoverslag.”

Woningen naar energielabel A

Na de renovatie beschikken de woningen over energielabel A, vertelt Scheerman. “Naast de dakisolatie is dat te danken aan andere energiebesparende maatregelen, zoals HR++glas en bodem- en spouwisolatie.” Ook Rovers is tevreden over dit resultaat. “Voor de bewoners betekent dit niet alleen een lagere energierekening, maar ook comfortverbetering. Zij hoeven minder te stoken en ervaren minder tocht. In combinatie met een mooi afgewerkte zolder is dat wat ons betreft een zeer mooi resultaat.”