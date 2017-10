Facilitaire dienstverlener genomineerd om sociaalmaatschappelijke impact 

Het maken van sociaalmaatschappelijke en circulaire impact staat voor facilitair dienstverlener Breedweer hoog op de agenda. Het schoonmaakbedrijf uit Uitgeest weet zich internationaal te onderscheiden en is genomineerd voor de European Cleaning and Hygiene Awards (ECH Awards).

De Founding Partner van Smart Workplace kent een rijke geschiedenis als familiebedrijf. “Mijn vader lapte ramen van gebouwen van buren en vastgoedeigenaren in de buurt, in ruil voor goederen of geld”, vertelt directeur Jack Stuifbergen van Breedweer. “Hij vond meer mensen bereid om hem hierbij te ondersteunen en de opdrachten stroomden binnen. Eerst lag de nadruk vooral op het maken van rendement en hogere marges, maar hierin vond een verschuiving plaats naar het maken van impact.”

Meer en meer kwam een ambitie in beeld om naast de kwaliteit van de schoonmaak ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt richting werk te leiden. “Vanaf het moment dat ik bij het bedrijf betrokken raakte, lag hier mijn passie. Ik wil onze medewerkers zien excelleren in hun werk en ben ervan overtuigd dat onze werknemers meer zijn dan de standaard schoonmaker.” Om die reden startte Breedweer met een programma waarin het werk van een facilitair medewerker niet ophoudt bij het schoonpoetsen van een paar vloeren. “Afhankelijk van de vaardigheden kun je de functie uitbreiden door bijvoorbeeld koffie te brengen, beschikbaarheid van zalen te coördineren en meer. Op die manier zorg je ervoor dat je medewerkers in staat zijn om zelfstandig hun minimumloon te verdienen.”

Jack Stuifbergen, directeur Breedweer

Om deze visie te bekrachtigen stelde Breedweer zich in 2015 ten doel om de focus te leggen op sociaalmaatschappelijke impact. “Een ander onderdeel van deze vernieuwde strategie is de inzet op circulariteit. We vinden dat afval niet bestaat en zijn druk bezig met ontwikkelingen die deze visie onderstrepen. Zo zamelen we voor onze opdrachtgevers afval in binnen specifieke categorieën, zogenoemde monostromen.” Nadat de afvalverzameling gereed is, wordt hier granulaat van gemaakt. “Dat granulaat verwerken we vervolgens weer tot filament en uiteindelijk gebruiken we dat om 3D te printen.”

Met deze initiatieven in het achterhoofd lijkt een nominatie in de categorie ‘Duurzaamheid’ van de ESC Awards een logisch gevolg. “Je zou wellicht verwachten dat we hiervoor geselecteerd zijn, maar we dingen mee in een andere categorie. We zijn genomineerd voor de ‘Workforce excellence in employee relationships, training diversity and including reward programmes’. Een hele mond vol, maar in het kort vindt de jury dat we impact maken door de manier waarop we met onze medewerkers omgaan en onze investeringen hierin.” Op 9 november vindt de uitreiking plaats in Rome. “Vanzelfsprekend zijn we benieuwd of we de award in de wacht slepen. Hopelijk ziet de jury dat onze inspanningen impact maken. Een onderscheiding vormt de kroon op ons werk.”