4 jaar De Bouwagenda

Het 4e jaar van De Bouwagenda is bijna voorbij. Wat ons betreft liggen er instrumenten klaar om de energietransitie grootschalig op gang te brengen: we hebben antwoorden op opschaling (De Renovatieversneller en circulaire bruggen), er komen innovaties op de markt en er ligt een ontzorgingsmodel om gebouweigenaren te helpen. Maar nu roepen we de bouwsector en de overheid op de handen ineen te slaan om deze instrumenten ook echt te laten vliegen. Hoe De Bouwagenda dat voor zich ziet? Op 18 maart zullen er suggesties voor het nieuwe regeerakkoord worden gegeven én willen ze marktpartijen inspireren door te laten zien dat de transitie een prachtige groeimarkt biedt, maar het vraagt wel lef, visie en uithoudingsvermogen. Duurzaam Gebouwd roept je op om te komen. Geef mede vorm aan het Nederland van 2050.

Sprekers tijdens dit evenement zijn onder andere:

Diederik Samsom over de Europese Green Deal in Nederlandse context

Chief Failure Officer Paul Iske pluist uit wat de leeropbrengsten zijn van de 'faal'momenten van De Bouwagenda

Ben van Berkel en Carolien Gehrels presenteren het boek 'Wat Wij Willen Is Nog Nooit Gedaan' een handreiking voor het integraal bouwen aan de 1 miljoen nieuwbouwwoningen die er moeten komen.

Goeroes Jan Rotmans en Arie Bleijenberg over duurzaam aanbesteden

Op de eventwebsite van de Bouwagenda vind je meer informatie over het programma en de inhoud van de diverse deelsessies.