De volgende stap in de warmtetransitie

De warmtetransitie is continu in ontwikkeling. In de warmtetransitie zijn we nu aangekomen bij een overgang: de overgang van Transitievisie Warmte naar de uitvoering. De grote vraag is alleen: hoe? We gaan hierover in gesprek tijdens dit webinar.

Datum en tijd: 25 januari 2022, 15.00-17.00

Tijd Onderdeel 30 minuten Welkom en introductie over de uitvoeringsplannen en alternatieve mogelijkheden door TAUW en Natuur en Milieu Overijssel 20 minuten Ervaringsverhaal Energie van Noordoost Twente 20 minuten Ervaringsverhaal gemeente Enschede 5 minuten Pauze 20 minuten Ervaringsverhaal gemeente De Fryske Marren 20 minuten Uiteen in subgroepen en dialoog over verschillende subonderwerpen (bijvoorbeeld over communicatie, proces, gemeentelijke organisatie en techniek) 10 minuten Terugkoppeling en afsluiting

