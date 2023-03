“Nederland circulair in 2050 en in 2030 al 50 procent minder verbruik van grondstoffen.” Dat is het beoogde doel, ook voor de openbare ruimte. Overheden, ontwerpers, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven maken inmiddels werk van het thema. Groene reststromen krijgen een tweede leven, openbare verlichting wordt met de dag duurzamer, straatmeubilair wordt steeds vaker opnieuw ingezet of van andere grondstoffen gemaakt en vervuilend cement steeds vaker vervangen door duurzame bindmiddelen, stedenbouwkundige ontwerpen worden vanuit circulaire principes ontwikkeld. Maar gaat dit snel genoeg?

Tijdens het Circulaire Openbare Ruimte Congres in Rotterdam zoomen we in op de kansen en valkuilen, gaan we in gesprek met elkaar aan, worden trends besproken en concrete handvatten geleverd om mee aan de slag te gaan. Wil jij het verschil gaan maken?

