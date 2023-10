Bouwpoort geeft je alle inzichten over Wonen

Op dinsdag 19 december staat de volgende Bouwpoort op de rol, in perscentrum Nieuwpoort. Onder leiding van dagvoorzitter Cindy Kremer van Vereniging Eigen Huis krijg je feitelijke inzichten en inzichten van marktpartijen en de academische wereld over het onderwerp wonen.

Om diverse inzichten en uitgangspunten te delen staat er een paneldiscussie op het programma, met leden Marja Appelman, directeur woningbouw BZK, Karin Schrederhof, wethouder wonen Delft en Martin van Rijn, voorzitter van Aedes. Zij delen kennis en geven hun overtuigingen weer over de huidige en toekomstige aanpak.

Hoe wonen werkt

Daar gaat ook spreker Henri de Groot, hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op in. Henri zit in de Sociaal Economische Raad (SER) sinds 2016 en is plaatsvervangend kroonlid. Onder zijn voorzitterschap kwam de SER verkenning ‘Hoe wonen werkt’ tot stand.

Je leest meer informatie over het programma en schrijft je in op deze pagina

Over Bouwpoort

Het doel van Bouwpoort bijeenkomsten is om een brug tussen marktpartijen en politiek te vormen langs onderwerpen die maatschappelijk van belang zijn. Initiatiefnemers van Bouwpoort zijn het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, NLingenieurs, Duurzaam Gebouwd en NVTB (Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie).

Foto bovenaan: vorige bijeenkomst Bouwpoort