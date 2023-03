Young professional Alycia Biekram: diversiteit bundelen

Na de zomer gaat Duurzaam Gebouwd samen met ABN AMRO op zoek naar de beste verduurzamers van Nederland. We doen dat met een jury die bol staat van duurzame passie en impact. Dat geldt zeker voor Alycia Biekram (rechts op de foto), die in 2021 de Young Professional Award (ABN AMRO Duurzame 50) won. Hoe kijkt zij aan tegen de nieuwe verkiezing in november? “Door de diversiteit in krachten te bundelen, zoals met de Young Professionals, komen we tot de beste oplossingen met elkaar.”

We bespreken met Alycia Biekram, manager Duurzaamheid en Sociale impact bij Facilicom, niet alleen de verkiezing van de ABN AMRO Duurzame 50 (tijdens Building Holland 2023). Voorafgaand aan de verkiezing in het najaar wordt ook nog een speciale (besloten) bijeenkomst georganiseerd. Bij deze Summit komen de juryleden en eerdere ‘Duurzame 50’ers’ samen, met ieder een young professional aan hun zijde. Het hogere doel is om de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland dit jaar nog eens een extra boost te geven. In dat kader stelden we aan Biekram de onderstaande vragen.

Hoe ervaar je jouw deelname als jurylid van de ABN AMRO Duurzame 50?

Als winnaar van de vorige Young Professional Award weet ik wat de ABN AMRO Duurzame 50 voor je kan doen. Met mijn jurylidmaatschap wil ik zorgen voor een vernieuwingsslag. Waarbij we breder kijken naar de duurzaamheidsthema’s en naar de grote groep organisaties, waarin ik mensen wil enthousiasmeren om deel te nemen.

Voorafgaand aan de ABN AMRO Duurzame 50 ga jij met (onder anderen) de juryleden aan de slag met een actieplan om zo te onderzoeken hoe je de grootste klimaatklappen kunt uitdelen en anderen in beweging kunt brengen. Wat is het belang van dit actieplan?

Door voor jezelf een helder doel voor ogen te hebben, kan je gericht aan de slag gaan met acties. Dit zorgt voor een goede focus, waarmee je een duurzame versnelling realiseert. Je scheidt hiermee acties die gedrags- en systeemveranderingen voor een duurzame transitie op gang brengen, van acties die minder grote positieve duurzame veranderingen met zich meebrengen.

Waarmee wil jij persoonlijk aan de slag gaan?

Voor mij is heel belangrijk om integraal te kijken naar de vraagstukken en om elkaar op een positieve manier voor het onderwerp te enthousiasmeren. Per branche is de impact op de diverse duurzaamheidsthema’s verschillend en dit geldt ook voor de volwassenheid ervan. Binnen mijn branche wil ik nóg meer beweging realiseren, maar dan wel met positiviteit en enthousiasme.

Wat moet volgens jou het resultaat zijn van de verschillende actieplannen?

Wat mij betreft moet dat resulteren in een sterke community met gepassioneerde mensen die écht een duurzame transitie willen realiseren. Binnen deze community worden samenwerkingen opgezet, kennis en netwerken worden van elkaar gebruikt én acties worden versneld en succesvol gerealiseerd.

Wat vind je ervan om hierbij ook young professionals te betrekken?