Woningtekort ondanks krapte gedaald door corona

Nog steeds worden de meeste woningen boven vraagprijs verkocht. Toch zien we een bijzondere ontwikkeling: het woningtekort is gedaald. De gevolgen van de coronacrisis zijn de oorzaak.

Door de coronacrisis is de bevolkingsgroei in 2020 gehalveerd, is er een hoger sterftecijfer en is er minder migratie waargenomen. Hierdoor is het woningtekort in 2021 geraamd op 279.000 huizen. Een jaar eerder stond dat getal op 331.000, wat neerkomt op een daling van 16 procent. Dit blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau ABF research, op basis van CBS-cijfers, zo is te lezen op het AD.

Hoewel deze daling positief is, gaat hij niet zorgen voor minder woningbouw. Dat laat Leon Groenemeijer, onderzoeker bij ABF research, weten. Hij geeft aan dat 'voor het plannen en bouwen van huizen wordt gekeken naar een periode van tien à twintig jaar'. Zeker omdat verwacht wordt dat de bevolkinggroei sterk zal stijgen, gaat volgens de onderzoeker de behoefte aan veel nieuwe woningen blijven bestaan. Hierin worden ook andere factoren meegenomen, zoals huishoudens van 25 jaar en ouder dat een huis deelt met andere huishoudens of de wachttijden in de sociale huursector.

Demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat tot 2030 er 900.000 woningen bij moeten komen. De brief is opgesteld op basis van het ABF-onderzoek. Volgens de minister blijft 'de aanpak van het woningtekort onverminderd urgent'.