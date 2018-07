De top 5 artikelen van juni 2018

In de maand juni publiceerden we artikelen over een energierobot die massale energieverspilling kan voorkomen, zoomden we in op een pleidooi voor een bredere benadering van BENG-eisen en legden we uit hoe energie uit oppervlaktewater gebouwen van warmte kan voorzien.

Niks niet label B

Duurzaam Gebouwd-expert Jan Willem van de Groep voert de top aan van meest gelezen artikelen in juni 2018. Met zijn blog ‘Niks niet label B’ stelt hij zich kritisch op richting partijen die ‘op de rem staan’ en voert hij een pleidooi voor hoge ambities in de bouw.

Bank stelt quickscan gratis ter beschikking

ABN AMRO ontwikkelde samen met CFP Green Buildings een verse tool voor verduurzaming: de BREEAM-NL In-Use Quickscan. Vastgoedeigenaren krijgen hiermee inzicht in duurzaamheid, gezondheid en rendement van gebouwen. Ontdek in dit artikel hoe de tool het verschil kan maken in verduurzaming.

Energie uit oppervlaktewater kan 40% van gebouwen van warmte voorzien

Uit oppervlaktewater kun je energie terugwinnen en dit kan een duurzaam alternatief vormen voor aardgas. Verschillende partijen verkenden de mogelijkheden voor een grootschalige toepassing van thermische energie uit oppervlaktewater. Wil je meer weten over dit duurzame alternatief? Lees verder.

Pleidooi voor bredere benadering BENG-eisen

Op 18 juni vond een seminar plaats in de Deense ambassade, waar werd gepleit voor een bredere benadering van de BENG-eisen. Benieuwd hoe dit pleidooi eruitzag? Lees dan het volledige artikel.

Energierobot voorkomt massale energieverspilling

De helft van duurzaam opgewekte energie wordt door gebouwen verspild, door onjuist afgestelde installaties. ING introduceerde de energierobot om deze uitdaging in te vullen. Onder anderen Peter Göbel van ING Real Estate Finance komt in dit artikel aan het woord.

Beste video van juni

De meest bekeken video van juni 2018 is ‘Redactie LIVE met Diederik Samsom’. Duurzaam Gebouwd gaat in gesprek met Samsom, onderhandelaar voor het klimaatakkoord over de uitdagingen en kansen in de bouw- en vastgoedsector over #VanGasLos, de uitdagingen voor de sector de komende jaren en het behalen van nationale klimaatdoelen.