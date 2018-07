Video: On Stage Live | Leo Oosterveen   

Leo Oosterveen, directeur Brandveilig Bouwen Nederland, stond op het podium van Duurzaam Gebouwd LIVE tijdens Building Holland 2018.

Oosterveen ging in zijn keynote dieper in op waarom brandveilig bouwen ook duurzaam is. Benieuwd of dit ook daadwerkelijk zo is? Bekijk dan bovenstaande video.