Video: Banken en de Energietransitie | Aflevering 3 ABN AMRO

In de driedelige reeks 'Banken en de Energietransitie' zoomen we in op de ambities van banken rondom de energietransitie. Welke stappen zetten zij om, samen met hun klanten, duurzaamheidsdoelstellingen te behalen en te overtreffen?

In de reeks gaan we onder andere in gesprek met de Rabobank, ING en ABN AMRO In deze aflevering staat de ABN AMRO centraal en gaan we in gesprek met Rutger Schuur, directeur Real Estate & Public Sector Clients, over de rol die de ABN AMRO vervuld in de energietransitie. Ook praten we met Duurzaam Gebouwd-expert Bram Adema, managing director van CFP Green Buildings, de organisatie die samen met de ABN AMRO de BREEAM-tool ontwikkelde.