Klimaatakkoord: Wijk voor wijk of burger voor burger?

100.000 corporatiewoningen verduurzaming in 2021, subsidie voor gebouwgebonden financiering en een norm voor de maximale warmtevraag voor woningen. Zomaar enkele maatregelen die worden genomen in het kader van het klimaatakkoord.

Eerder publiceerden we al over de maatregelen die de komende jaren centraal staan als het gaat om de verduurzaming van het Nederlandse vastgoed. Er wordt de komende tijd onder andere ingezet op duurzaam gas, het aantrekkelijk maken van de woningverduurzaming door gebouwgebonden financiering en verwarming door warmtenetten en warmtepompen.

Duurzaam Gebouwd vroeg experts om een eerste reactie op de ambities. Expert Laurens de Lange reageert op het voornemen dat gemeenten in 2021 duidelijk maken of en wanneer een wijk van het gas af gaat. “Via een gebiedsgerichte aanpak zoals wijken kan het gewenste tempo worden bereikt waarbij schaalvergroting, collectieve energiesystemen en verregaande standaardisatie van oplossingen een centrale plek hebben.”

Van het gas af

In het akkoord wordt 2021 genoemd als deadline voor gemeenten om duidelijk te maken wanneer wijken van het gas af gaan. “Concrete opschalingsprojecten zouden daarin veel eerder dan in 2021 moeten worden opgepakt om de noodzakelijke ervaring op te doen”, vindt De Lange. “Daarbinnen moet bijvoorbeeld ervaring worden opgedaan met het anders organiseren van werk, zodat de overstap van personeel uit andere branches naar de energietransitie mogelijk wordt.”

Burger voor burger-aanpak

Ook expert Ronald Schilt boog zich over de wijkaanpak. “Ik voorspel dat als dit te veel van bovenaf wordt georganiseerd en daarmee het gevoel geeft dat iets vanuit de overheid wordt opgelegd er onnodig weerstand en verdeeldheid ontstaat.” Schilt gelooft dan ook meer in een burger voor burger-aanpak in plaats van wijk voor wijk. “Maak hen de drijvende kracht. Mobiliseer ze. Maak ze ambassadeur en begin vanuit de innovatiecyclus met early adopters. Zorg dat er opschaling komt door het succes van hen aan buren te delen. Faciliteer het en geef ze vrijheid.”