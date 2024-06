Inspiratie over innovatieve oplossingen en trends

Innovaties in de bouw- en vastgoedsector die je helpen versnellen in verduurzaming komen onder de aandacht tijdens de Innovatiedag van CFP Green Buildings. De Innovatiedag vindt plaats op 7 november.

Eerder schreven we over de Innovatiedag die in 2023 werd gehouden. Hier werd volop kennis gedeeld door pitchers én hongerige afnemers die de innovaties willen toepassen. Zo vertelde Duurzaam Gebouwd-expert en CFP Green Buildings-directeur Bram Adema over het belang van innovatie voor groei voor ondernemingen. Hij verbond dat ook aan de groei van zijn organisatie.

Op 7 november ben je welkom bij CFP Green Buildings voor nieuwe pitches en technologieën die je helpen versnellen bij verduurzaming. Je schrijft je hier gratis in en laat je inspireren door ondernemers die je graag hun nieuwe ideeën en plannen pitchen.