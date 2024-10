Gebruik bij duurzaamheid meer gezond verstand

‘Gebruik meer gezond verstand bij verduurzaming’, is de stellige overtuiging van Debbie van Noort en Daniel Strumphler van Turner & Townsend. Omdat het adviesbureau wereldwijd projectmanagement- en bouwkostenmanagementdiensten verleent, beschikt het over mondiale kennis en data. Hiermee zetten de experts zich in om voor hun klanten de optimale duurzaamheidsresultaten te behalen.

Debbie is momenteel werkzaam voor Schiphol, waar ze als commercieel manager bijdraagt aan de realisatie van de duurzame A-pier op de luchthaven. Voordat ze bij Turner & Townsend kwam, werkte ze al zo’n dertig jaar in de bouw. De laatste tien jaar daarvan hield ze zich met name bezig met DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain and Operate). “Omdat het langdurige contracten zijn (20 tot 30 jaar) zaten er bepaalde triggers om innovatief met duurzaamheid bezig te zijn. Hier gaat het bijvoorbeeld om het toepassen van een constructie die zowel voor kantoren als voor woningen bruikbaar is, of om hergebruik van warmte uit technische installaties voor verwarming van het gebouw.”

Debbie houdt van meerdere uitdagingen bij projecten. “Ik zie dat duurzaamheid meer complexiteit in projecten brengt. Voor mij betekent het dat we een andere focus moeten hebben bij het ontwerpen, ontwikkelen en bouwen om de duurzaamheidsambities te halen. Daar hoort ook een ander ritme bij: als je hergebruikt materiaal wilt gebruiken, moet je je proces totaal anders inrichten. Dat zijn leuke dingen om over na te denken, en ik zie dat dit nog niet altijd gebeurt.”

Daniel is werkzaam als projectmanager binnen het vastgoedteam van Turner & Townsend. “Wij staan we de eindgebruiker, belegger of projectontwikkelaar bij. We begeleiden daarbij het proces van bedrijven die vastgoed willen verkopen, verbouwen of ontwikkelen.” Zelf werkt Daniel met name voor eindgebruikers, met bedrijven variërend van advocatenkantoren tot multinationals. “Ik zie dat er in die markt allerlei ESG-doelen en duurzaamheidslabels – zoals BREEAM of WELL – van bovenaf worden opgelegd. Bedrijven weten echter niet altijd hoe ze dat moeten vertalen naar of in het vastgoed. Persoonlijk vind ik het een uitdaging om zulke klanten uit te dagen over hun aanpak. Een mooi voorbeeld is een gemeente in de metropoolregio Amsterdam, waar Turner & Townsend wordt ingehuurd voor de renovatie van hun gemeentehuis. Net als bij veel andere gemeenten zijn er enerzijds torenhoge duurzaamheidsambities – op het gebied van onder meer hergebruik en circulariteit – en anderzijds een beperkt budget. Wij zijn daarom gaan kijken naar praktische oplossingen binnen het budget: hoe kunnen we tóch bestaand meubilair hergebruiken, hoe kunnen we tóch met de bestaande luchtbehandelingsinstallatie verder.”

Daniel Strumphler en Debbie van Noort

Volgens Daniel en Debbie onderscheidt het onafhankelijke adviesbureau zich vanwege de expertise op het gebied van bouwkostenmanagement. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de projectkosten, maar ook naar de levensduur van het vastgoed en daarmee de lange termijn. Debbie: “Ik geloof in die aanpak omdat projecten zo complex zijn geworden, dat een projectmanager het niet meer alleen aankan. Bovendien heeft het nog een voordeel: omdat we het totale beeld van de kosten hebben, adviseren we over de business case. Bijvoorbeeld door te zeggen: investeer nu meer, want het helpt je straks in de operationele fase.”

Uitdagingen

De eigen duurzaamheidsambities, in combinatie met wet- en regelgeving die duurzame maatregelen stimuleert, zorgt voor nieuwe uitdagingen in projecten. Daar waar publieke partijen open staan voor het verhaal over circulariteit, hergebruik en demontagemogelijkheden, ziet Daniel bij corporates nog wel een uitdaging: “Veel corporates zijn wel bezig met verduurzaming, maar in de praktijk ligt uiteindelijk toch vaak complexer: er zijn veel belangen en ambities die allemaal meegenomen moeten worden.”

Daniel: “Met name in de Angelsaksische wereld is Net Zero – het beperken van de CO 2 -uitstoot tot nul – een belangrijk thema. Daarom adviseren we bedrijven hoe ze hun vastgoedportefeuille Net Zero kunnen krijgen en welke strategische acties ze moeten ondernemen om hun pand te verduurzamen. We brengen daarbij de investering in tijd en geld in kaart en helpen desgewenst ook bij de uitvoering.”

Pinsent Masons Crossover Amsterdam

Hoewel Turner & Townsend als adviseur de wensen van de klanten volgt, kiest het bedrijf er de laatste jaren steeds meer voor om een voortrekkersrol te pakken. Daniel: “Klanten overtuigen van de nut en noodzaak om meer duurzame keuzes te maken, is vaak balanceren op een dun koord. Een mooi voorbeeld is een buitenlandse opdrachtgever uit de financiële sector voor wie we op twee locaties in Nederland een kantoor realiseerden. Die organisatie wilde aanvankelijk maar één ding: een BREEAM-certificaat voor het project. Omdat BREEAM in Nederland echter net iets anders werkt en er geen label kan worden afgegeven enkel en alleen voor het inbouwpakket, hebben we een advies gegeven waarbij ze niet het label behaalden, maar wel de optimale duurzaamheidsmaatregelen troffen, die écht het verschil maken. Het is ook illustratief omdat we lokale context konden bieden aan een klant die weliswaar een duurzaamheidsambitie had, maar in dit geval niet per se de juiste doelstellingen had gesteld voor de Nederlandse context. Bovendien laat het zien dat we bij duurzaamheid soms meer gezond verstand moeten gebruiken.” Debbie benadrukt dat Turner & Townsend geen bureau is dat alle technische kennis in huis heeft: “Wat we wel hebben, is het netwerk. Daarom werken we samen met adviseurs die zijn gespecialiseerd op specifieke aspecten van duurzaamheid en circulariteit.”

Tekst: Peter Bekkering

