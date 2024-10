Naar honderd procent hergebruik en nul CO2-uitstoot

Ben Bergsma maakte van duurzaamheid de belangrijke kernwaarde bij de VHZ Groep, een groep van bedrijven die zich via verschillende merknamen bezighoudt met kunststof kozijnen. “Dat komt omdat ik ervan overtuigd ben dat duurzaamheid een voorwaarde is voor de toekomstbestendigheid van je onderneming. Je bezit grondstoffen niet, maar mag ze slechts tijdelijk gebruiken.”

Ben is CEO van VHZ Groep, een moederbedrijf dat via een zevental merknamen in de bouw actief is met duurzame kunststof kozijnen. “In oorsprong waren dat er drie: Transcarbo, Europrovyl en Kumij. Alle drie richtten ze zich met een eigen producerende locatie met name op de aannemers. In 2022 hebben we Smits Kozijnen en Smits Isolatieglas gekocht, die zich richten op de specials en op de dealermarkt, dus meer op de consumenten. Daarnaast namen we Kozijn Service Nederland (KSN) over, dat zich richt op reparatie, onderhoud en service, en Alwood Montage, dat zich richt op het monteren van de kozijnen. Hiermee ontzorgen we de aannemers die graag willen dat je ook de montage goed regelt of uitvoert.” De zeven bedrijven hebben een eigen directieteam en eigen eindverantwoordelijkheid. De holding doet de financiële verslaglegging, zorgt ervoor dat op ICT-gebied alles gestroomlijnd verloopt en coördineert inkoop en marketing. “Door dat laatste weet je zeker dat je boodschap naar de markt consistent is.”

Duurzaamheid, vooruitstrevendheid en samenwerking

VHZ heeft in 2021 een aantal kernwaarden gedefinieerd die gedragen worden door alle bedrijven. “De overkoepelende strategie is daarbij in de basis dat we met onze duurzame kozijnoplossingen de klant ontzorgen. Dat betekent dat duurzaamheid een van onze kernwaarden is. Niet alleen als onderdeel van ons product, maar door het hele bedrijf heen. Een andere kernwaarde is vooruitstrevendheid. Wat we doen, heeft altijd toegevoegde waarde voor onze klanten en draagt bij aan onze doelstellingen. We willen het elke dag iets beter doen. Dat geldt naar klanten, medewerkers en naar de andere stakeholders. De derde kernwaarde is samenwerking. We geloven erin dat je soms zaken alleen sneller kunt doen, maar dat je uiteindelijk samen verder komt. Daarom zoeken we naar synergie tussen onze zeven bedrijven. Samen zorgen we voor de beste resultaten. Het is ook een van de redenen dat we graag deelnemen aan een platform zoals Duurzaam Gebouwd.”

Ben Bergsma: "Duurzaamheid en vooruitstrevendheid zijn kernwaardes van onze organisatie."

Duurzaamheid bovenaan

Voor Ben is duurzaamheid de belangrijkste kernwaarde. “Omdat ik ervan overtuigd ben dat duurzaamheid een voorwaarde is voor de toekomstbestendigheid van je onderneming. Als je op dat onderdeel niets doet of afwachtend bent, ben je straks out of business. Daarom wil ik dat we als bedrijf in alles wat we doen duurzaamheid voorop zetten. Door dat de afgelopen jaren volop te doen, zijn we als bedrijf in onze branche echt koploper geworden. We werken nauw samen met onze toeleveranciers omdat we het nog beter kunnen doen als we het met zijn allen doen.”

Persoonlijke drive

Voor Ben zelf was duurzaamheid al lang voor zijn komst naar VHZ een belangrijke waarde. “Ik vind dat je in alles wat je doet, zakelijk en privé, toekomstbestendig moet zijn. Uiteindelijk mag je in de periode dat je leeft als rentmeester gebruikmaken van grondstoffen en van de aarde. In die optiek is niets van jou en ben je slechts als gebruiker onderdeel van een groter geheel. Als je erin slaagt om zo in het leven te staan wordt het een stuk simpeler en kun je nog altijd een heleboel leuke dingen doen. Daarom leef ik op deze manier.”

Nieuwbouwproject Tuindershof Zuid van Heijmans, waar Europrovyl kozijnen van fossielvrij PVC en gerecycled materiaal leverde

De drie P’s

Bij het beschrijven van hoe VHZ duurzaamheid vormgeeft, grijpt Ben terug naar de drie P’s: People, Planet en Profit. “Bij people betekent het dat we vinden dat we maatschappelijk verantwoord moeten ondernemen. Al onze bedrijven zijn daar actief mee, iedereen op zijn eigen manier. Het zijn allemaal regionaal getinte bedrijven, wat inhoudt dat ze ook een regionale footprint hebben. Daarom sponsoren we initiatieven als de lokale buurtbus of het Special Sporters Fonds in Friesland, dat zich richt op bewegen en op sport voor mensen met een verstandelijke beperking. Bij planet kijken we vooral langs de assen van onze producten. Je hebt het dan over thema’s als circulariteit, CO 2 -uitstoot en de keuze van materiaalgebruik. Daarnaast kijken we naar de productiemethodiek. Inmiddels zijn de meeste fabrieken voorzien van zonnepanelen en zijn we ons wagenpark aan het elektrificeren. Ten slotte kijken wij bij profit hoe we ervoor kunnen zorgen dat we met onze toeleveranciers en met onze klanten stappen maken om dit alles toekomstbestendig te maken. Het moet namelijk allemaal ook praktisch haalbaar zijn.” Hij licht dat laatste toe: “Als je 200.000 kozijnen per jaar maakt, moet je goed nadenken over het toepassen van alternatieve materialen, die ook na 50 jaar nog dezelfde kwaliteit hebben en hoe we deze naderhand op een hoogwaardige manier kunnen hergebruiken."

Kozijnen met een donkere basisbehuizing

100 procent recyclebaar materiaal

VHZ heeft de ambitie om uiteindelijk 100 procent met recyclebaar materiaal te gaan werken. “We werken daarin samen met onze toeleveranciers. We nemen deel aan verschillende innovatieprogramma’s, waarbij we samenwerken met universiteiten en toeleveranciers in onze zoektocht naar andere materialen.” Vervolgens zoomt hij in op de praktijk. “Onze kozijnen zijn volledig recyclebaar. Wij hebben in samenwerking met VKG Keurmerk een gesloten kringloop opgezet. Oude kozijnen worden ingezameld en verwerkt tot een schone PVC-korrel. Vandaag de dag worden maar liefst 75 procent van de gebruikte kunststof kozijnen gerecycled en we streven naar honderd procent. Onze kozijnen bevatten hierdoor steeds meer gerecycled PVC. Zo wordt er bij onze GEALAN-profielen per meter 60,47 procent gerecycled grondstof toegepast in een norm kozijn.”

Hij noemt nog een ontwikkeling: “We hebben kunststof kozijnen, gemaakt van bio-attributed PVC, wereldwijd een primeur.” Bij bio-attributed PVC wordt de fossiele grondstof vervangen door een hernieuwbaar alternatief: restmateriaal uit duurzame bos- en landbouw. Daarmee wordt een CO 2 -besparing tot wel 90 procent gerealiseerd ten opzichte van traditioneel PVC terwijl wij voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen. Het brengt Ben bij een ander project. “Een kunststof kozijn heeft nu nog een stalen kern, maar uiteindelijk willen we dat gaan vervangen door een biobased materiaal. Bij dat project zit een groot onderzoekstraject, waarbij ook de toeleverancier is aangesloten.”

Energiezuinige oplossingen

Van de drie fabrieken produceert een fabriek energieneutraal, de andere fabriek bijna energieneutraal en de derde krijgt een nieuwe locatie waar ook energieneutraal geproduceerd gaat worden. “Dat kan ook want qua productiemethodiek zijn we geen grote energieslurpers.” VHZ streeft ook naar 100 procent comfort. Ben: “Dat gaat goed samen met energiezuinigheid. Het grote voordeel van een kunststof kozijn is de hoge isolatiewaarde, dat zorgt voor een comfortabel binnenklimaat.” Een ander ‘comfort’-voordeel is volgens hem aan kunststof kozijnen dat ze niet gecoat hoeven te worden: “Dat is belangrijk voor onze klanten: aannemers die bouwen voor woningcorporaties. Bovendien is het een duurzaamheidsvoordeel ten opzichte van hout dat wel gecoat moet worden.” Ben haalt vervolgens een project aan, waarbij VHZ samenwerkt met Heijmans: “Daar is de kern van het kozijn van 100 procent gerecycled materiaal en de buitenkant van fossielvrij PVC. Het is ook een mooi voorbeeld van de aanpak die we graag hanteren: in co-makership zoeken naar een zo duurzaam mogelijke oplossing.”

Vooruitkijken

VHZ wil de komende periode met name doorgaan op twee terreinen, zegt Ben: “Ten eerste op het gebied van circulariteit. Daar scoren we al goed, dankzij minder verpakkingsmateriaal, het gebruik van gerecyclede en milieuvriendelijke herbruikbare materialen, maar het mooiste is als we het straks met biobased materiaal kunnen doen. Daarnaast willen we bij de montage slimme toepassingen van andere producten gebruiken, waardoor je comfortabeler, met minder overlast, veiliger en sneller kunt renoveren. Dat betekent ook minder milieubelasting omdat je werkt met minder mensen en minder busjes.”

De groep is ook hard bezig om als een van de eerste toeleveranciers in de bouw een B Corp te worden. Dit staat voor Benefit Corporation en is een certificering voor bedrijven met winst als doel, die worden beoordeeld op hun sociale en milieueffecten. B Corp noemt dit zelf 'using business as a force for good'. Ben legt uit waarom de weg naar het B Corp-certificaat voor VHZ belangrijk is: “Door dat traject te volgen krijgen we een goed inzicht in waar we al goed in zijn en waar we nog beter op kunnen en willen scoren.”

Tekst: Peter Bekkering, Beeld: VHZ Groep