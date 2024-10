De achterstand op klimaatdoelen oplossen

De CO 2 -uitstoot daalt te langzaam en Nederland loopt uit de pas als het gaat om het invullen van klimaatdoelstellingen: de kans dat het wettelijke klimaatdoel van 55 procent emissiereductie wordt behaald, is minder dan vijf procent. Dat verwacht het PBL.

De klimaatdoelen van 2030 raken uit zicht, zo valt te lezen in het Rapport Klimaat en Energieverkenning 2024. Alleen extra beleid dat op korte termijn reducties oplevert, brengt het doel dichterbij. Daarnaast is het Europese doel voor hernieuwbare energie voor Nederland vorig jaar flink aangescherpt, van 27 naar 39 procent in 2030. De nu geraamde 30 tot 37 procent ligt nog onder dat doel.

Versnelling dichterbij brengen

Een benodigde versnelling in het tempo van verduurzaming is duidelijk. De vraag om extra beleid en samenwerking is dat ook. Mede om deze redenen publiceert Duurzaam Gebouwd, in aanloop naar de Klimaattop GO 2024 een Rapport ‘Op weg naar CO 2 -neutraal’. Het rapport geeft duidelijkheid over de status quo aan de hand van relevante en actuele data over thema’s Energietransitie, Circulair Bouwen, Klimaatbestendig Bouwen, Arbeidsmarkt en Sociale Impact. Hierdoor wordt duidelijk waar we als bouw- en vastgoedsector staan én waar we naartoe werken.

Rapport als fundament