Marktleider in gipsproducten wint BouwKennis Jaarprijs 2018

Het Habito-concept van Saint-Gobain Gyproc Nederland won de BouwKennis Marketing Jaarprijs 2018. De ontwikkeling en marktonderzoeken omtrent dit wandsysteem gooiden hoge ogen bij de jury.

Saint-Gobain Gyproc eindigde als een van de drie finalisten. De andere bedrijven die in de top 3 eindigden waren Knauf en Wavin. Terwijl Saint-Gobain Gyproc zich richtte op het wandsysteem, focust Knauf de aandacht op het stukadoors vak voor jongeren en zette Wavin in op het bereiken en ontzorgen van kleine en zelfstandige zzp’ers.

Uiteindelijk ging Saint-Gobain Gyproc met de eerste prijs aan de haal, met Habito als vernieuwend wandsysteem. Via marktonderzoek en interviews werden wensen en eisen van verschillende partijen uit de bouwkolom en de verschillende klantreizen in kaart gebracht. Ook de wensen van bewoners werden meegenomen in de ontwikkeling van de nieuwe gipswand.