'It Giet Om' is thema van het Duurzaam Gebouwd Congres 2019

Het thema ‘It Giet Om’, letterlijk ‘Het gaat veranderen’, staat op 14 februari 2019 centraal tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Leeuwarden. Friesland heeft grote ambities op het gebied van verduurzaming en komt met een aanpak die gericht is op gebiedsontwikkeling. Op 14 februari komen experts uit de bouw- en vastgoedsector bijeen om de verduurzaming in Fryslân te versnellen, aan de hand van verschillende thema’s.

Het sluiten van kringlopen en het gebruiken van afval voor nieuwe producten vormt een belangrijke pijler om Fryslân te verduurzamen. Om die reden is circulariteit een belangrijk thema. Een van de initiatieven die zich binnen de provincie richt op de versnelling naar een circulaire economie is Circulair Friesland. Deze vereniging stelde eerder een visie op, waarin de opmars naar de meest gunstige ontwikkelregio van Nederland beschreven staat.

Ook de maatschappelijke opgave rondom #VanGasLos staat als onderwerp in de schijnwerpers. Hoe kan het ook anders, met de omvangrijke ambities die beschreven staan in het klimaatakkoord: in 2021 worden 100.000 corporatiewoningen aardgasloos gemaakt en in 2021 maken gemeenten duidelijk of en wanneer een wijk van het gas af gaat. Het afscheid van aardgas vormt ook voor Fryslân een belangrijke uitdaging en er zijn tal van initiatieven voor duurzame energie, afkomstig van de ‘Mienskip’, oftewel de Friese samenleving.

Diezelfde Mienskip-gedachte vinden we terug in de samenwerking tussen partijen. Die wordt steeds belangrijker, aangezien de bouw- en vastgoedsector op zoek moet naar passende verduurzamingsoplossingen in de omgeving. In plaats van een one size fits all-aanpak gaat het de komende jaren om het bepalen van de beste route voor iedere wijk en de financiering van deze trajecten. Juist om deze reden brengen we op 14 februari wederom honderden bouw- en vastgoedprofessionals bij elkaar om knopen door te hakken en de opgave met beide handen aan te grijpen.

