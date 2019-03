Duurzaam Gebouwd Congres Live On Stage: Hilbrand Katsma

Tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres 2019 in provincie Fryslân werd je geïnspireerd door keynotesprekers en experts die workshops gaven. Misschien kon je niet bij het congres aanwezig zijn of wil je de keynotes terugkijken. Dan ben je op ons YouTube-kanaal op het juiste adres: daar publiceren we diverse video's van het Duurzaam Gebouwd Congres 2019.

De eerste video die we publiceren is de keynote van Hilbrand Katsma, regiodirecteur Van Wijnen Noord. Bekijk zijn volledige presentatie in bovenstaande video.