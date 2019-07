Vier miljoen vierkante meter gebouw met GPR gecertificeerd

Nederland heeft een nieuwe mijlpaal bereikt op het gebied van duurzaam bouwen. Vier miljoen vierkante meter vloeroppervlakte in Nederland is gecertificeerd met het keurmerk GPR Gebouw.

Door de toenemende aandacht voor klimaat en duurzaamheid hebben gemeenten, woningcorporaties en vastgoedbeleggers er steeds vaker behoefte aan om de duurzaamheid van panden onafhankelijk te laten toetsen en daarmee de kwaliteit beter aan te kunnen tonen. De duurzaamheidsscore van een object kan onafhankelijk worden vastgelegd met GPR Gebouw.

Dit keurmerk en meetinstrument is ontwikkeld door Stichting W/E adviseurs. Met de bijbehorende certificaten kan een eigenaar aantonen wat de duurzaamheidsscore is van het vastgoed. Met de landelijk erkende GPR software maak je duurzaamheidsprestaties van gebouwen en wijken meetbaar en bespreekbaar. Een GPR Gebouwberekening geeft ‘rapportcijfers’ op een vijftal thema’s: Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Certificering kan zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw, en ook gebouwontwerpen kunnen worden getoetst. Daarvoor bestaat het GPR Gebouw Ontwerpcertificaat.

Interessant voor vastgoedeigenaren en beleggers

Het keurmerk GPR gebouw is niet alleen interessant voor gemeenten en corporaties die werk willen maken van CO2-reductie en dat aantoonbaar willen maken, maar wordt ook goed gewaardeerd door beleggers. Institutionele vastgoedbeleggers die hun objecten certificeren met GPR Gebouw scoren aantoonbaar hoger in de ranking van de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Sinds 2018 worden GPR Certificaten met full points gewaardeerd in de benchmark. GRESB meet jaarlijks duurzaamheid van vastgoedfondsen en -portefeuilles.

‘Op weg naar de 5 miljoen’

Marit Béguin, sectorspecialist Vastgoedbeleggers van W/E adviseurs, is blij met de groei van het aantal certificaten. Ze vindt het goed om te zien dat ook beleggers steeds meer waarde hechten aan duurzaamheid. “En natuurlijk dat ze kiezen voor GPR Gebouw als meetinstrument. Door het inzichtelijk maken van duurzaamheid, wordt duidelijk voor welke opgave vastgoedeigenaren staan en waar ze kunnen beginnen met verduurzamen”. Ze ziet dan ook een snelle groei. “We verwachten dat we al in 2019 de vijf miljoen vierkante meter gecertificeerd gebouw gaan overstijgen”.

Enkele voorbeelden van gecertificeerde panden:

Het Gastenhuis Teteringen

Het gebouw van Amvest, betreft een woonzorgconcept van Het Gastenhuis voor dementerende ouderen in het middensegment van de markt, bestaande uit twintig wooneenheden en bijbe-horende voorzieningen in Teteringen. Het betreft hier een Monument aangevuld met nieuwbouw en heeft een centrale ligging in de dorpskern.

Zijdebalen, Utrecht

Zijdebalen is een nieuwe stadswijk aan de rand van het oude centrum van de stad. Het is een plan/project van Bouwinvest en bestaat uit vier bouwblokken met elk een gevarieerd aanbod aan starterswoningen en stadsappartementen. Alle woningen zijn luxe uitgevoerd en voorzien van een complete keuken, ruime badkamer en vloerverwarming. Het woonblok is voorzien van een groen ingerichte binnentuin waar alle bewoners gebruik van kunnen maken.

Zorgcentrum Campagne, Maastricht

Dit in 2018 geopende nieuwbouwcomplex biedt ruimte aan 150 (voornamelijk dementerende) bewoners. Het is een gebouw van Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Het verpleeghuis bestaat uit drie woonblokken die via een overdekte boulevard met elkaar verbonden zijn. De woonblokken hebben drie verdiepingen. Iedere afdeling met 8 of 9 bewoners heeft een eigen huiskamer. Bewoners kunnen binnen het gebouw en de binnentuinen rondwandelen. Dat zorgt voor een optimale bewegingsvrijheid.

GPR Projecten

De informatie over deze en alle andere gecertificeerde projecten is te vinden op www.GPRprojecten.nl. Wanneer uw project of gebouw een GPR Gebouw certificaat heeft, kan het hier ook worden getoond. Meer informatie over het keurmerk GPR gebouw is te vinden op www.GPRsoftware.nl.