De mobiliteitsmetamorfose: nieuwe rol voor autofabrikanten?

Er wordt van de auto-industrie verwacht dat zij antwoorden geven op vragen rondom congestie en luchtvervuiling. Drie technologische ontwikkelingen spelen daarin een rol: elektrificatie, zelfrijdende auto’s en connectiviteit. Wat brengen deze technieken en hoe ver zijn we?

Elektrificatie is directe winst voor de luchtkwaliteit in de stad. Het aantal volledig elektrische auto’s in Nederland stond op 30 juni 2019 op 62 duizend. Van elke 10 auto’s die in juni verkocht werden, was er één volledig elektrisch. Dat gaat de goede kant op en de echte groei moet nog beginnen, omdat in 2020 een aantal beter betaalbare elektrische middenklassers op de markt komen.

Met zelfrijdende auto’s zijn we nog niet zo ver. Veel nieuwe auto’s hebben systemen aan boord op Autonomous Driving Level 2, maar dat is nog vooral ondersteuning van de bestuurder buiten de stad. Autonoom rijden in de stad is met alle verschillende verkeersdeelnemers en straatprofielen nog te moeilijk en wordt niet verwacht vóór 2030.

Connectiviteit is de derde technologie die autofabrikanten inzetten om autoverkeer efficiënter te maken. In principe is iedere auto met internetverbinding een ‘connected car’. Als die internetverbinding gebruikt wordt om naar Spotify te luisteren, komt dat de leefbaarheid in de stad niet direct ten goede. Maar zodra de verbinding de bestuurder real time adviseert over de beste route ontstaat er al optimalisatie van verkeersstromen en met systemen die de auto dynamisch naar de dichtstbij zijnde vrije parkeerplaats loodsen worden een heleboel nutteloze rondjes voorkomen.

Maar de stad profiteert écht als connectivity het mogelijk maakt om van alle auto’s een deelauto te maken. Daarmee kan het totaal aantal auto’s naar beneden en dat levert meer ruimte op straat op. Vanaf volgend jaar bouwen de merken van PSA (Peugeot, Citroen, DS en Opel) standaard hardware in om auto’s op afstand te openen en sluiten en locatie- en rijgegevens in te zien. Stel dat met die hardware het delen van je eigen auto net zo makkelijk wordt als geld terugvragen met een Tikkie? Gebruik je de auto niet, dan geef je hem vrij en kunnen anderen in de auto rijden tot je hem weer nodig hebt. Kilometers, brandstofverbruik, rijgedrag worden allemaal netjes bijgehouden. Na afloop krijgt de gebruiker een Tikkie en betaalt jou zo voor het gebruik van jouw auto.

Het ontbreekt aan een partij die hier een verdienmodel in ziet en er een toegankelijk platform voor bouwt. Is dit de volgende stap voor autodeelplatforms zoals Greenwheels en Snappcar, omdat zij de experts zijn in het boekings- en betaalproces? Of gaan autofabrikanten zelf hier hun nieuwe business modellen op baseren omdat zij daarmee nieuwe waarde voor hun klanten creëren en daarmee veel frequenter met hen in contact zijn?