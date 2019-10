Inge Diepman dagvoorzitter Duurzaam Gebouwd Congres 2020

Inge Diepman staat op het podium van het Duurzaam Gebouwd Congres 2020 als dagvoorzitter. Zij neemt je mee in de ambities en versnellingen die provincie Drenthe wil inzetten om in 2040 een energieneutrale woningvoorraad te hebben.

Foto: Martijn Heemstra

Diepman zorgt voor interactie met de sprekers en deelnemers en zorgt voor de inhoudelijke focus op de centrale thema’s. Op DuurzaamGebouwdCongres.nl maken we binnenkort meer bekend over deze thema’s en het programma.

Eerder lichtten we al een tipje van de sluier op over de verduurzamingsopgave in provincie Drenthe. In dit artikel lees je onder andere meer over het initiatief ’10 miljard voor Drenthe, Expeditie Energieneutraal Wonen in Drenthe’.

Essentieel

