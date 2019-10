Uniforme meetmethode voor circulair bouwen

De ontwikkeling van een uniforme methode voor het bepalen van circulariteit van gebouwen is een feit. Minister Ollongren stuurde een brief naar de Tweede Kamer met daarin verschillende actiepunten, waaronder de meetmethode.

Daarnaast wordt de milieuprestatie-eis breder toegepast worden: de minister wil de milieuprestatie-eis ook gaan gebruiken voor andere gebruikersfuncties dan wonen en kantoor. Daarnaast moet de methode geschikt worden om bij renovatie en transformatie te gebruiken. Stichting W/E Adviseurs start binnenkort met een onderzoek, dat een breedgedragen aanpak moet opleveren.

De derde actie is het invoeren van een strengere MPG-eis. De halvering van de MPG (nu 1) staat op de planning, met een geleidelijke aanscherping vanaf 1 januari 2021. W/E deed een verkennende studie naar de haalbaarheid van MPG 0:5 in 2030, als basis voor de aanscherping in 2021. W/E bracht voor laatstgenoemde de MPG-niveaus van de komende nieuwbouw in beeld. Dit door 1200 gebouwen te berekenen, waarbij het voldoen aan BENG en gasloos het uitgangspunt was.

Aan de uniforme meetmethode heeft David Anink van W/E Adviseurs inhoudelijk bijgedragen. In Duurzaam Gebouwd Magazine #44 lees je een uitgebreid interview met Anink over de MPG, waarbij onder andere de geschiedenis, het heden en de toekomst van de milieuprestatie-eis voorbijkomt.