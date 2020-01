Welk team gaat een circulaire sporthal bouwen?

De gemeente Gooise Meren wil met een marktverkenning in contact komen met producenten, toeleveranciers en aannemers die invulling geven aan een circulaire sporthal. De nieuwbouw van dit maatschappelijk vastgoed met twee of drie zaaldelen zorgt ervoor dat circulariteitsambities concrete invulling krijgen.

Circulair inkopen is onderdeel van het inkoopbeleid van Gooise Meren en binnen deze aanbesteding hanteert de gemeente de PRP®-definitie van circulariteit. Dit betekent dat de gehele keten van grondstofwinning tot gebruik, het onderhoud zelf, en na gebruik het behoud van de oorspronkelijke grondstoffen meegewogen wordt op basis van verifieerbare feiten. Social fairness speelt in het gehele traject een gelijkwaardige rol.

De marktverkenning betreft een project met een sporthal/zaal met twee of drie zaaldelen, waarin naast een kantine ook omkleedfaciliteiten voor zowel binnensport als voor de omliggende voetbal en hockeyvelden (buitensport) een plaats krijgen. De sporthal zal invulling geven aan de gymlessen van de omliggende scholen, en aan de sportbehoefte van de omwonenden. De sporthal is dichtbij de nieuwe woonwijk De Krijgsman in Muiden, met Omni-veniging SC Muiden als beoogde hoofdgebruiker. De gemeente wil in contact komen met producenten, toeleveranciers en aannemers die samen invulling geven aan de meest circulaire oplossing voor het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud. Dit alles binnen het gestelde budget.

Specificaties:

De sporthal/sportzaal bestaat globaal uit de volgende onderdelen:



• Algemene ruimten in sportaccommodatie;

• Horecavoorzieningen in sportaccommodatie (ontmoetingsruimte, keuken, vergaderruimte etc.);

• Sportruimten (wedstrijdruimte, opdeling in tweeën of drieën d.m.v. (1 of 2) akoestische scheidingswand;

• Sport gerelateerde nevenruimten (toestellenberging, toeschouwersruimte, kleed- en wasruimten etc.);

• Ondersteunende nevenruimten (bergingen en opslagruimten) van buiten toegankelijk.



De opdracht wordt naar verwachting medio april 2020 gepubliceerd. De uiteindelijke wijze van aanbesteden is nog niet vastgesteld, dit volgt na de marktverkenning. Er wordt in samenwerking met circulair adviesbureau Rendemint een sterk interactieve marktverkenning georganiseerd op 12 februari 2020 om 13:30 met als doel: informeren van en brainstormen met de markt over de invulling en aanbestedingsvorm.

Aanmelden is mogelijk vóór 1 februari op TenderNed en via de e-mail.