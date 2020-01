Green Tie Gala 2020: Silver, Gold, Green!

Nederland als slechtste jongetje van de duurzaamheidsklas. Een berichtgeving waar we met zijn allen zat van zijn. Het is een doorn in het oog voor gamechangers in onze bouw- en vastgoedsector die wél willen. Wie zijn die dapperen die niet alleen zelf versnellen, maar ook anderen helpen om uit te blinken in alle aspecten van duurzaamheid?

Het startschot voor een nieuw duurzaamheidsoffensief klinkt tijdens het Green Tie Gala 2020, dit jaar met een compleet nieuw concept, op een vertrouwde datum en tijdstip: de tweede avond van het driedaagse integrale bouw- en vastgoedevent Building Holland. Onder de noemer ‘Silver, Gold, Green’ gaat de aandacht uit naar individuen die zich tomeloos inzetten voor verduurzaming en daarbij een groep of branche meekrijgen in hun enthousiasme en overtuiging.

Traditiegetrouw komen er op het Green Tie Gala honderden professionals uit de bouw- en vastgoedsector af. Gemene deler is hun betrokkenheid bij verduurzaming en de wens om veel meer te doen dan bijvoorbeeld wet- en regelgeving voorschrijft. “De afgelopen jaren hebben we dat enthousiasme gevoed”, vertelt marketing- en communicatiespecialist Niels Geenen van Duurzaam Gebouwd. “Aankomende editie doen we er een schepje bovenop en willen we de intrinsieke motivatie van de grootste versnellers uit ons netwerk in de schijnwerpers zetten, vooral van degenen die buiten hun eigen speelveld anderen meetrekken in de transities.”

Voorbeeld voor andere branches

In het kersverse concept duidt ‘Silver’ op de personen en organisaties die een eerste start maakten met verduurzaming en daarmee goede stappen zetten. ‘Gold’ is gereserveerd voor de partijen die het peloton willen leiden en sneller in Parijs willen zijn. “Ten slotte is er nog de groep die zich met ‘Green’ mag bestempelen”, geeft Geenen aan. “Dit zijn mensen die zich dag en nacht inzetten om zichzelf én anderen sneller over de eindstreep te trekken. De échte disruptors die de hele markt inspireren en activeren om sneller het Parijs-akkoord te bereiken. Daarnaast zie je in dit selecte gezelschap niet alleen een inzet op de energietransitie, maar ook op circulariteit en gezondheid. Daarmee komt een integrale versnelling dichterbij en zorgt deze groep dat onze sector het voorbeeld wordt voor andere branches.”

Beloning voor excelleren

Het is de ABN AMRO Duurzame 50 die deze goede voorbeelden naar voren brengt. Deze beloning voor het excelleren op het vlak van inzet op duurzaamheid is al jarenlang een vast element in het programma van het Green Tie Gala. Met winnaars als Roger Cox (2016), Claudia Reiner (2017), Thomas Rau (2018) en Onno Dwars (2019) is het een voorrecht om in deze ranglijst opgenomen te worden. “Met het nieuwe concept in het achterhoofd buigt de vakjury zich dit jaar ook over hoe een individu de complete branche naar het volgende hoofdstuk in verduurzaming brengt”, aldus Geenen.

Verrassing

Op de save the date-uitnodigingen die worden verstuurd, staat vreemd genoeg geen locatie. Daar is een verklaring voor: “We willen de locatie nog even geheim houden en onze deelnemers hiermee verrassen”, aldus Geenen. “Ik kan alvast verklappen dat het toneel inspirerend wordt en bijzonder goed past bij de opgave en de ambities die we met het Green Tie Gala willen verstevigen.” Op deze pagina blijf je op de hoogte van het Green Tie Gala en vind je tevens een terugblik naar 2019, zodat je je een goed idee kunt vormen over het event. Inschrijven is mogelijk op uitnodiging.