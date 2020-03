Welke impact maak jij met de MPG?

Duurzaam Gebouwd-partner W/E Adviseurs organiseert cursussen over de berekening van de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast, met een huidige grenswaarde van 1,0 (per 1 januari 2018).



Beeld: Shutterstock

De MPG is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. Nu geldt een maximum grenswaarde van 1,0, deze wordt in 2021 aangescherpt. De aanscherping vormt een stimulans voor de circulaire bouw in Nederland: in 2050 moeten we een circulaire gebouwde omgeving hebben, waarin we geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen.

De cursussen worden op de volgende tijdstippen en op de volgende locaties gegeven:

30 maart 2020

13.00 tot 17.00 uur

Utrecht

27 mei 2020

09:00 tot 13:00 uur

Eindhoven

Inschrijven doe je op de website van W/E Adviseurs.