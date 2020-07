Whitepaper: Is een lift leasen iets voor jou?

Anno 2020 sta je voor een belangrijke keuze bij de aanschaf van een lift: kopen of leasen? Als je voor laatstgenoemde optie gaat, hoe werkt dat dan precies en hoe draagt dit bij aan je circulariteitsambities? We zetten de voor- en nadelen voor je uiteen in een whitepaper die je gratis downloadt op DuurzaamGebouwd.nl.

Op deze pagina vind je de whitepaper die je kosteloos kunt downloaden. Maar wat mag je nu precies van deze whitepaper verwachten? Allereerst gaan we in op wat liftlease eigenlijk is. Ook komt de financiering van een lift aan bod en lees je meer over de juridische regels en procedures bij een lease- of gebruiksmodel.

Vervolgens komt een gebruiksmodel voor liften, M-Use® onder de aandacht en leer je meer over de mogelijkheden van liften in bruikleen. Na het lezen van de whitepaper ben je op de hoogte over hoe deze leaseconstructie aan je circulaire doelstellingen bij kan dragen en weet je of een lift in bruikleen iets voor jou is.

Hier vind je de downloadpagina voor de whitepaper, zodat je hem direct in je inbox ontvangt.