Duurzaam Gebouwd events in 2020 en 2021

In 2020 organiseerde Duurzaam Gebouwd tientallen (digitale) events. In dit artikel geven je een resumé van interessante verslagen en video’s die je kunt bekijken over bijeenkomsten en laten je zien voor welke aankomende events je je in kunt schrijven.

Video bovenaan: Terugblik Duurzaam Gebouwd Congres 2020

We startten het jaar met het Duurzaam Gebouwd Congres 2020 in provincie Drenthe. We bogen ons samen met 500 professionals over het bereiken van de personen achter de voordeur, om verduurzaming fors te versnellen. Bovenstaand vind je een terugblikvideo van het Duurzaam Gebouwd Congres 2020 en op ons YouTube-kanaal kun je keynotes van onder andere Arash Aazami terugkijken.

We hielden diverse webinars online, variërend van onderwerpen als ‘Speelruimte in bouwcontracten’ [bekijk hier de video] en ‘Gezonde Omgeving’ tot aan het meest recente event ‘Warmtetransitievisies en Aardgasvrije Wijken’. Ook onze rondetafelgesprekken zijn in digitale vorm voortgezet. Lees bijvoorbeeld de verslagen ‘Healthy Buildings & Data’ en ‘Gezonde Gebouwen’, en bekijk de lunchtafel ‘Innovatie in de bouw’ op Building Holland Digital.

Een recent evenement: webinar Warmtetransities en Aardgasvrije Wijken

Binnenkort nemen we je ook mee in onze jaarplanning voor 2021, waarin we wederom belangrijke thema's binnen Energietransitie, Circulariteit en Gezondheid belichten.