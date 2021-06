The Butterfly Effect verbindt natuur met energie

In het kader van de Design Challenge ‘Onze Energie Ons Landschap’ ontwikkelde het multidisciplinaire team van VenhoevenCS, DS landschapsarchitecten en Studio Solarix een verrassend voorstel: The Butterfly Effect. Met dit 'web' over een snelweg wordt het opwekken van schone energie op een ingenieuze manier wordt gecombineerd met het herstellen van verbindingen in de natuur en het beperken van geluidshinder.

VenhoevenCS, DS en Studio Solarix hebben hun gezamenlijke expertise ingezet om een hoopvol toekomstperspectief te verbeelden. Volgens hen is het voor de aanpak van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies belangrijk om natuurinclusief te ontwerpen. Zij kozen insecten als vertrekpunt voor hun ontwerp, want ‘alle kleine bee(s)tjes tellen mee’.

Deze kleine beestjes vormen een essentiële schakel in de natuur: 85 procent van ons voedsel is afhankelijk van bestuiving door insecten. Door ter hoogte van de boomtoppen een overspanning over de snelweg te bouwen waarover kleine beestjes veilig oversteken, kunnen belangrijke verbindingen in de natuur worden hersteld.

Dubbel ruimtegebruik boven de weg

Het ‘web over de weg’ biedt tegelijkertijd een groot oppervlak voor het opwekken van schone energie. De lichte overspanning met honingraatstructuur kan worden gevuld met materialen die zonne-energie opwekken. Het ragfijne web is modulair ontworpen om te kunnen groeien en evolueren met technische innovaties. Door de ruimte boven de weg op deze manier dubbel te gebruiken, gaat er minder landschap verloren aan het inrichten van velden vol zonnepanelen en daardoor biodiversiteitverlies.

Bomen als geluidsbuffer

De overspanning zorgt ervoor dat stikstof en fijnstof dichter bij de weg in de bodem terechtkomen. Hierdoor verrijkt de grond langs de weg en kunnen hier bomen groeien. Een forse bosstrook vermindert het geluid in het achterliggende natuurgebied. Mooie schaduwpatroon en variaties in kleuren en materialen zorgen bovendien voor een bijzondere ervaring tijdens het rijden.

Partners gezocht voor pilot-project

Het ontwerp voor een ultralicht web over de snelweg is niet alleen ontworpen voor de challenge-locatie aan de A67 ter hoogte van de Strabrechtse heide, maar is wereldwijd toepasbaar boven infrastructuur. Dit voorstel versterkt lokale ecosystemen op kleine schaal en heeft tegelijkertijd impact op een grootschalige aanpak van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies.

Het verbinden van natuurlijke ecosystemen combineren met het opwekken van energie is een principe dat wereldwijd kan worden toegepast. Tijdens de online presentatie ontving The Butterfly Effect veel enthousiaste reacties van het expert-panel. VenhoevenCS, DS landschapsarchitecten en Studio Solarix zijn op zoek naar een gemotiveerde partner om een eerste pilot-project te realiseren.

Het ontwerp voor het Butterfly Effect is samen met vijf andere ontwerpen tentoongesteld voor het bezoekerscentrum Natuurpoort de Plaetse te Heeze en is daar tot 1 juli 2021 te bezichtigen. Daarna gaat de expositie op reis door Nederland.