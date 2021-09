Nieuw: Digimagazine Renovatie & Transformatie

Het kersverse digimagazine Renovatie & Transformatie is nu te lezen via de kennisbank van Duurzaam Gebouwd, helemaal gratis.

In dit gloednieuwe magazine lees je onder andere over hoe je aardgasvrije wijken opschaalt, welke kansen er schuilen in de verbeteropgave en hoe een kantoorpand naar studentenwoningen wordt omgevormd. Ook kijken we uitgebreid naar de mogelijkheden van geothermie en de kansen die samenhangen met ventileren bij renovatieprojecten.

Je leest het magazine hier.