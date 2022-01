Doe mee aan de groene golf: teken de petitie natuurinclusief bouwen

De nieuwe regering heeft grote plannen om de woningnood te bestrijden. NL Greenlabel en Ballast Nedam Development willen dat dit op een natuurinclusieve manier gebeurt. Daarom hebben zij samen een petitie gestart, dat intussen door bedrijven zoals Heijmans Vastgoed en Barcode Architects ondertekend is.

Beeld: impressie van de natuurinclusieve wijk Vrijlandt, door Ballast Nedam Development

"De natuur verkeert in nood, de natuurlijke leefomgeving is in het geding, de biodiversiteit neemt rap af en daarmee zijn ook wij mensen in gevaar", zo is te lezen op de website van de petitie. "We kunnen hier gezamenlijk iets aan doen door in de toekomst op een andere manier woningen, gebouwen én gebieden te realiseren door ‘Natuurinclusief Bouwen’ tot norm te verheffen."

NL Greenlabel en Ballast Nedam Development roepen Hugo de Jonge, de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, op om natuurinclusief bouwen tot norm te verheffen binnen 'De Nieuwe Omgevingswet'. Kom ook zelf in actie en teken hier de petitie!