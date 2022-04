Strengere Europese regels voor maatschappelijk verslag

Grote bedrijven moeten vanaf volgend jaar uitgebreid rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Hoe zit dat precies en wat kun je doen om jouw organisatie voor te bereiden op de invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive? Thomas Stegenga, duurzaamheidsadviseur bij Aveco de Bondt, vertelt wat je moet weten.

“De Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, is de nieuwe, Europese richtlijn voor verslaglegging over maatschappelijke zaken. Waar het op neerkomt is dat grote bedrijven straks uitgebreider en volgens strengere Europese regels uitleg moeten geven over wat ze doen om bijvoorbeeld milieuvervuiling en klimaatverandering tegen te gaan, mensenrechten te beschermen en diversiteit te stimuleren.

Waarom wordt de CSRD ingevoerd?

De CSRD is de opvolger van de Non-Financial Reporting Directive. Met de CSRD moeten meer bedrijven inzicht geven in hun duurzaamheidsinspanningen. Die informatie is straks ook beter vergelijkbaar. Zo moet duidelijker worden of Europese bedrijven hun steentje bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Ook wordt greenwashing lastiger, omdat een accountant de verslaglegging moet toetsen.

Voor welke bedrijven geldt de CSRD?

De CSRD is in eerst instantie van toepassing voor bedrijven die voldoen aan twee of drie van de onderstaande criteria:

Meer dan 250 FTE;

Meer dan 40 miljoen euro omzet;

Meer dan 20 miljoen euro aan totale activa.

Wanneer gaat de CSRD in?

Als het Europese Parlement en de Europese Raad de laatste handtekeningen zetten, geldt de CSRD vanaf boekjaar 2023 voor grote bedrijven. Zij hebben dus nog maar een paar maanden om zich voor te bereiden. Vanaf 2026 wordt de CSRD ook van toepassing in het mkb en gaan de Europese regels dus nog veel meer bedrijven raken.

Waarover moeten bedrijven rapporteren?

Op dit moment wordt gewerkt aan een Europese standaard waarin alle eisen zijn vastgelegd en toegelicht. Deze standaard bouwt voort op de huidige standaarden voor duurzaamheidsverslaglegging, zoals de GRI Standaard. Op hoofdlijnen is al wel het een en ander bekend. Zo moet je straks rapporteren over:

in hoeverre je businessmodel duurzaam is en in lijn met het klimaatakkoord van Parijs;

milieu-, sociale- en werknemersimpact;

diversiteit in bestuur, mensenrechten, anti-corruptie;

toekomstgerichte informatie, inclusief doelen en voortgang;

duurzaamheidsrisico’s en het due diligence-proces (ook in de waardeketen);

het proces van bepalen van de inhoud van de rapportage;

controle door een onafhankelijke partij (limited assurance).”

Als je al een duurzaamheidsverslag hebt, kan Aveco de Bondt je helpen door een gap-analyse te maken. In hoeverre voldoe je al aan de nieuwe regels? Zo kun je de juiste acties bepalen om in 2023 compliant te zijn. Heb je nog geen duurzaamheidsverslag? Dan helpen we je graag om een roadmap op te stellen. Daarin kijken we samen hoe je stap voor stap kunt toewerken naar een volwaardig duurzaamheidsverslag.”

Tekst: Thomas Stegenga

Adviseur Duurzaamheid Aveco de Bondt

Tel. 06-8324 3327

tstegenga@avecodebondt.nl