Nieuwe partner Hydro gaat voor 100% circulariteit

Wij verwelkomen Hydro Building Systems als partner bij Duurzaam Gebouwd. In een interview met Roger Cremer, Country Manager SAPA Benelux, krijgen we meer te weten over de duurzame aanpak van de leverancier van aluminiumprofielsystemen, met speciale aandacht voor het merk SAPA.

Foto rechts: Roger Cremer. Foto door Filip van Loock

Wat zijn de kernactiviteiten van Hydro Building Systems?

‘Wij zijn een wereldspeler in het maken van aluminiumproducten. We zijn verticaal geïntegreerd, dus we maken halffabricaten tot eindproducten. De focus ligt op het maken en ontwikkelen van systemen voor raam- en deursystemen voor woningen, kantoorpanden, distributiepanden et cetera. Zeer breed, dus. Waarom duurzaamheid zo belangrijk is voor deze producten? Ramen en deuren vullen een gat in het gebouw en vangen daarmee een energieverlies van 40 procent op. Toch is dat nog maar stap één van duurzaamheid. De volgende fase waar wij nu in zitten, is het verbeteren van dat duurzame product.”

Naar welke producten of diensten die jullie bieden is op dit moment de meeste vraag?

“Hydro Building Systems is een aluminiumbedrijf dat meerdere producten vermaakt. Het merk SAPA valt daaronder, waarvoor wij drie jaar geleden een nieuw product hebben geïntroduceerd: HYDRO CIRCAL. Dit is een bepaald type aluminiumlegering dat voor 75% bestaat uit post consumer scrap. Oude ramen en deuren die thermisch of technisch niet meer voldoen, verschroten we en gebruiken we voor nieuwe profielen. Aanvankelijk konden we dat alleen projectmatig toepassen, immers bestaat een raam uit meer dan alleen het glas, dus dat was tot aan de bouwvakperiode van vorig jaar best stoeien. Toen namen we een beslissing: alle producten die wij in de Benelux maken bestaan voor 100 procent uit Hydro CIRCAL. Zo garanderen wij onze klanten dat onze recyclingscontent enorm hoog is.”

“Hiermee hebben wij de volgende stap gezet. Wij verplichten onszelf circulair te produceren, van kozijnprofiel tot vleugelprofiel. Wij kunnen dat, omdat we onze eigen pershuizen en extrusietakken hebben om het schroot te verwerken tot profielen. Eind dit jaar lanceren wij een nieuw concept, uitgevoerd in HYDRO CIRCAL, waarin de laatste onderdelen gerecycled kunnen worden aangeboden. Dan zijn wij uniek in de markt.”

Zien jullie in de markt behoefte voor de circulaire eigenschappen van jullie producten?

“Er zijn specifieke partijen zeer geïnteresseerd in dit concept. Iedereen houdt zich wel bezig met certificaten als BREEAM en Cradle to Cradle en ook architecten willen met vooruitstrevende partijen werken die circulair denken. Enerzijds is dat een stukje imago, maar er is wel degelijk een trend gaande. Dat kan door een circulair product te leveren, maar ook door een LCA- of EPD-verklaring te geven om te laten zien wat voor impact op het milieu het raam- of deursysteem heeft. De markt vraagt hierom: oplossingen die vooruitstrevend zijn en partijen die het anders doen. Onze nieuwe software stelt de gevelbouwer in staat om al in het calculatieproces de CO2 voetafdruk van onze producten in kaart te kunnen brengen met een druk op de knop.”

Is er voldoende materiaal voorhanden om 100 procent circulaire producten te leveren?

“Een goede vraag. Wij gebruiken zo’n 60.000 ton aan aluminium om onze producten te kunnen leveren. Daar kunnen wij volledig in voorzien. Het enige wat ons beperkt [om dat circulair te doen, red.], is een proces om dat aluminium te sorteren en te verwerken. Naar de toekomst toe moeten er dus fabrieken bij gebouwd worden, maar qua materiaal is er voldoende schroot in omloop. Het gaat erom dat je bij de bron zit: wij doen alles van A tot Z en hebben daardoor ook klanten die ons van containers vol aluminium kunnen voorzien. Op die manier krijgen wij van allerlei kanten aluminium terug. Daarnaast is het een kwestie van concreet maken. Het proces waar we nu in zitten is al zo’n vijf jaar bezig en we zijn nog niet eens in de ontwikkelingsfase. Labels zijn absoluut belangrijk om de markt te pushen, maar er moet meer in de praktijk worden uitgevoerd. Als je het namelijk niet kan vermarkten, zit je alsnog mis.”



Hydro is door het vele consumer scrap compleet voorzien van aluminium om circulair te verwerken. Foto door Tony Hall

Wat zijn jullie doelstellingen voor 2022?

“Wij zijn een campagne gestart, genaamd Making and Breaking Windows. Daarmee proberen wij onze klanten aan ons te binden. Sommige klanten vinden dat ook een USP; door onze Noorse nuchterheid gaan wij niet op de borst kloppend de markt in, maar met de voeten op de grond nakomen wat we verkondigen. Wij zorgen dat we eerst alles op de rit hebben voordat we ons verhaal verkopen. Allerlei praktische zaken liggen intussen achter ons en dat maakt het makkelijker, omdat alles wat we doen HYDRO CIRCAL is en dus gegarandeerd circulair.”

Waarom zijn jullie partner geworden van Duurzaam Gebouwd?

“Voor de Nederlandse markt is Duurzaam Gebouwd hét platform om onze boodschap op te verkondigen. Hier tref je mensen die gelijkgezind zijn en hetzelfde doel nastreven, maar ook allemaal zoekende zijn naar producten. Daarom is dit het kanaal waar onze boodschap breed overgebracht kan worden zodat we snel onze doelgroep kunnen benaderen.”