Duurzame inzetbaarheid bij pensioen

Werknemers werken steeds langer door en dat heeft een prijs. Uitval, verminderde productiviteit, vertrekregelingen en regelingen voor vervroegde pensionering. Bijna altijd draaien werkgevers op voor deze kosten. In deze blog lees je meer over deze verantwoordelijkheid en hoe verzamelde input wordt gebruikt als uitgangspunt bij de duurzame inzetbaarheid van een oudere werknemer.

Langer doorwerken of eerder stoppen

Waar sommige werknemers graag langer willen doorwerken, willen anderen zo snel mogelijk stoppen met werken. In toenemende mate willen werknemers de laatste jaren van hun werkzame leven in deeltijd werken. Maar hoe al deze verschillende werknemers dat voor elkaar moeten krijgen, is vaak niet duidelijk. De hoeveelheid keuzes is inmiddels overweldigend, waardoor menig werknemer door de bomen het bos niet meer ziet.

En als je door de bomen het bos niet meer ziet, is het niet ondenkbaar dat die werknemer zijn tijd nog maar even uitzit en dan op de AOW-leeftijd het bijltje er definitief bij neergooit.

Duurzame inzetbaarheid

Tegelijkertijd zet de overheid in op duurzame inzetbaarheid. Werkgevers worden verantwoordelijk voor het feit dat werknemers in goede gezondheid en op een productieve manier de pensioendatum halen. En de huidige arbeidsmarkt dwingt ook steeds vaker werkgevers om zuinig om te springen met hun zittende personeel, want aan ‘nieuw’ personeel is bijna niet te komen.

Het kunnen halen van de pensioendatum begint bij een goed beeld van die pensioendatum. Wanneer kan een werknemer met pensioen en hoe staat hij of zij er dan financieel voor? Die duidelijkheid is belangrijk en we ondersteunen om dit scherp te krijgen; de verzamelde input wordt gebruikt als uitgangspunt bij het verder nadenken over de inzetbaarheid van een oudere werknemer.

Tekst: Jan van Harten, GommerPensions