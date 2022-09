Versnellen in duurzame ontwikkeldoelen op 29 september

Je hebt hem al met rood in je agenda omcirkeld: het seminar Sustainable Development Goals op 29 september aanstaande. Je bent te gast bij Zehnder in Zwolle, waar verschillende experts vertellen over hun inzet op de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Ook staan er een rondleiding en een netwerklunch gepland en kun je live de opname van de Duurzaam Gebouwd Podcast meemaken. Dit wil je toch niet missen?

Toegevoegd aan het programma is Roger Cremer van Hydro Building Systems Nederland, die jou met veel enthousiasme vertelt over hoe zijn organisatie opgaven rondom het verminderen van uitstoot van broeikasgassen en circulariteit invult. Zo kom je erachter welke stappen Hydro heeft gezet om onder andere de CO2-uitstoot van productielocaties fors te verminderen. Ook ontdek je hoe zijn organisatie een nieuwe standaard zet door secundaire materialen en post-consumer schroot in te zetten in bouwprojecten. Overtuigt de praktijk je meer? Dan laat Roger je enkele projecten zien die het circulaire gedachtegoed van Hydro uitbeelden.

Vanzelfsprekend ontdek je ook hoe gastheer Zehnder inzet op de Sustainable Development Goals en zorgen we voor een Q&A met de sprekers. Ook is er een netwerklunch, zodat je je netwerk verder kunt uitbreiden en verstevigen en kun je meedoen aan een rondleiding. Verder nemen we de podcast SDG’s op en jij kunt live aanwezig zijn om vragen te stellen. Houd deze pagina in de gaten om niets te missen van het programma.

Meteen inschrijven? Dat kan. Ga naar deze pagina. Partners en leden gaan kosteloos naar dit seminar.