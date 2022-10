Duurzaam Gebouwd Congres 2022: ‘We staan op een markeerpunt in de geschiedenis!’

Het Duurzaam Gebouwd Congres 2022 geeft je nieuwe inzichten over versnelling naar klimaatneutraliteit en laat je meteen aan de slag gaan. Wij zorgen met meer dan 30 experts voor handvaten. In dit artikel maken we wederom een aantal sprekers bekend, waaronder filosoof en trendwatcher Ruud Veltenaar.

‘De wereld verkeert niet in een financiële of economische crisis, maar in een transformatie naar een volgende fase in onze beschaving. Deze transitie raakt bijna iedereen en heeft grote invloed op ons leven en werk.’ Tijdens zijn keynote verschaft Veltenaar duidelijkheid over de toekomst en biedt hij hoop op een betere wereld. Ben jij klaar voor de toekomst, om ook in turbulente tijden het verschil te blijven maken?

René Schellekens vertelt je op zijn beurt over de sociale kant van de energietransitie. ‘Bewoners hebben vaak andere belangen en prioriteiten in de energietransitie. Om inwoners mee te nemen moeten we daarmee rekening houden. Hoe komen we achter die belangen?'

Volgens Simone Tabor is schaalbaarheid de oplossing voor het verduurzamen van vastgoed. ‘De missie van CFP Green Buildings is zoveel mogelijk gebouwen ter wereld te verduurzamen.’ Simone Tabor, binnen CFP betrokken bij zowel de on-site verduurzamingstrajecten als de online omgeving, laat in een interactieve sessie zien hoe dit werkt en hoe het vooral ook gemeentes en overheidsinstellingen inzicht en overzicht geeft.

Rick Bruins vertelt je vervolgens over de verschillende energiedragers die beschikbaar zijn voor verwarming van gebouwen. ‘De rol van hybride systemen speelt hier een rol.’ Hybride is volgens hem nodig om de klimaatdoelstellingen te halen en om de ontwikkeling van biomethaan en waterstof te doen slagen. Hoe dat precies in elkaar zit, hoor je van hem tijdens zijn workshop.