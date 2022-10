Duurzaam Gebouwd Congres: Maatschappelijke opgaves verbinden, van land tot pand

Met 28 sessies (en 5 keynotes en een slotdebat) heb je een ruime keuze aan kennis die je op kunt doen tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres 2022, 3 november in Congrescentrum Lumen, Zwolle. Experts geven verse inzichten om onder andere te bouwen binnen het carbon budget en kansen te verzilveren rondom het verduurzamen van bedrijventerreinen. We lichten wederom vier sprekers uit.

Foto boven: Flashback naar Duurzaam Gebouwd Congres 2014

Roger Cremer staat klaar om je van handvaten te voorzien. Hij laat zien hoe zijn organisatie stappen zet(te) naar klimaatneutraal. Welke uitdagingen kwam hij tegen? Wie had en heeft hij nodig om doelstellingen te halen? Ontbreken er nog tools of handvaten om samen te versnellen? Roger gaat met de jou en de andere deelnemers in gesprek over hoe we samen uitdagingen te lijf gaan.

Stephanie Lamerichs vertelt je over biocomposiet: de start van de toepassing van de toekomst. Stephanie licht in de sessie toe hoe de huidige ontwikkelingen bijdragen aan het verbeteren van het materiaal, welke nog in de kinderschoenen staat, en geeft een kritische nood bij het ontwikkelingspad dat nog doorlopen moet worden. Dit wordt gedaan aan de hand van concrete voorbeelden en de informatie die we van de slimme gerealiseerde bruggen ontvangen.

Jan Willem van de Groep en Jasper van den Munckhof illustreren de waarde van Building Balance – van land tot pand. Hier gaat het om het koppelen van maatschappelijke opgaves. De melkveehouder of akkerbouwer gaat deels over op teelt van vezelgewassen en de reststromen uit land- en tuinbouw worden ingezet. Er worden materialen ontwikkeld en fabrieken opgeschaald of nieuw gebouwd om deze vezels te verwerken en om te zetten in bouwmaterialen. Vervolgens gaan bouwers deze materialen gebruiken voor woningbouw, renovaties en verduurzaming en zorgen voor de langdurige opslag van de CO 2 .

In zijn sessie spreekt Jeroen Bosma van CLOK je aan op het organiserende vermogen van jou en je organisatie. Hoe spelen we in op elkaars verlangen, om de verduurzaming van bedrijventerreinen te versnellen? Actualiteiten van de dag als hoge energierekeningen en netcongestie kun je opvatten als vloek, maar beter is om ze te benaderen als een zegening. Welke (samenwerkings)mogelijkheden zijn er om impact te maken en onze bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken?

Steek de handen uit de mouwen

Klaar om samen te werken? Het volledige programma van het Duurzaam Gebouwd Congres tref je hier aan. Inschrijven kan hier. Als partner/lid heb je met je klantnummer gratis toegang.