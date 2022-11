Op weg naar 'the smartest city' met ABB

Woningen, commerciële gebouwen, fabrieken en de omgeving van de toekomst zitten vol met duurzame innovaties die energie besparen, kosten reduceren, comfort verhogen en veiligheid bevorderen. De ontwikkelingen gaan snel en de Light and Building Beurs van ABB in Frankfurt, Duitsland, bood een kijkje in die innovaties. Op weg naar 'The Smartest City'.

Vergroenen, niet inleveren op de leefkwaliteit, klimaatdoelstellingen, labelverplichtingen (die naar verwachting steeds dichterbij komen). Het zijn grote uitdagingen waar ABB, een leider op het gebied van de digitale transformatie van industrieën, met technologische slimmigheden een oplossing voor zoekt en vindt.

"Er zijn verschillende soorten systemen die hier aan bij kunnen dragen. Het gaat om een stukje energiemanagement, een stukje building automation, zeker ook de HVAC-systemen (heating, ventilation en airconditioning, red.). De magie komt bij elkaar als al die systemen geconnecteerd worden en dat is waar ABB Cylon absoluut in kan voorzien zodat een gebouw een smart building wordt", vertelt Antwan van de Coevering, sales manager Building and Mobility ABB.

Een belangrijk onderdeel van de klimaatdoelstelling is het elektrisch rijden en dus wordt de vraag naar laadoplossingen bij gebouwen alleen maar groter. "Die laadpleinen moeten beveiligd worden. Ons systeem reguleert hoeveel vermogen er per laadoplossing gebruikt wordt. Is iemand de hele dag aanwezig dan kan het langzaam laden. Is iemand kort aanwezig, dan kan-ie snel laden. We hebben een automatisch systeem dat automatisch reguleert."

Klimaatregulatie

In tijden van hoge inflatie door stijgende energieprijzen is het ook voor de consument van groot belang om het energiegebruik in de hand te houden. Voor de klimaatregulatie van wonningen heeft ABB een nieuwe tool ontwikkeld. "Naast de besturingsfunctie van verlichting, jaloezieën etcetera kan het ook CO2 monitoren en VOG (vluchtige organische stoffen, red.) Die twee zorgen ervoor dat je een gezond binnenklimaat hebt", legt collega Leon de Laat uit. "Stel dat het CO2-gehalte te hoog is, dan ga je automatisch ventileren in de woning. Als er een raam openstaat terwijl de verwarming aanstaat, gaat het automatische systeem ervoor zorgen dat de verwarming uitgaat. Zo kun je ontzettend veel besparen op jouw kosten", aldus de sales manager home and building automation.

Het zijn maar een paar voorbeelden van de technologische oplossingen waarmee ABB de uitdagingen van de toekomst te lijf gaat.

Webinar

In het webinar bespreken Kees Jan 't Mannetje, business development specialist bij ABB Electrification, Claire Goosman, programmamanager digitalisering Topsector Energie, en Paul van Dorp, adjunct-directeur commercie installatiebedrijf Van Dorp, deze en andere ontwikkelingen.