Hogere huuropbrengst voor duurzame kantoren

Kantoorgebouwen met een duurzaamheidscertificaat genereren ruim 6% meer huurinkomsten. Daarbij vallen zaken als milieubelasting en operationele en onderhoudskosten lager uit, aldus de vastgoedexperts van CBRE.

Als een kantoorgebouw aantoonbaar voldoet aan Environmental, Social & Governance (ESG)-normen is de huur (gemiddeld) hoger. In welk jaar het kantoor werd gebouwd maakt daarbij niet uit. En dat geldt ook voor de locatie. Dat alles is terug te vinden in nieuw onderzoek van CBRE, een mondiaal actieve vastgoedadviseur.

De huren voor duurzame kantoorgebouwen zijn in Europa 5,5% hoger dan kantoren zonder certificaat. De cijfers in Nederland verschillen aanzienlijk. Zo scoort Amsterdam het hoogst met een 6,1% hogere huuropbrengst en Utrecht het laagst met 0,6% (Den Haag: +5,65%, Rotterdam: +2,3%). Of het nu een ouder gebouw betreft of een recent opgeleverd gebouw, met hoge duurzaamheidsnormen op basis van een certificaat valt de huur hoger uit dan wanneer die certificering ontbreekt.

Lagere onderhoudskosten

CBRE stelt dat een hogere huur voor een duurzaam gebouw is toe te schrijven aan een verlaging van de milieubelasting en lagere operationele en onderhoudskosten. Voor huurders die waarde hechten aan duurzaamheidsdoelstellingen en aan de reputatie van hun bedrijf, speelt ook een aantrekkelijker imago een rol.

Voorts bieden duurzame gebouwen gebruikers ook meer comfort en welzijn, en ze zorgen voor een hogere productiviteit. Door wet- en regelgeving, die gebruikers steeds meer verplicht om verslag te doen van niet-financiële prestaties (zoals ESG-maatstaven), worden de geschetste zaken nog eens extra gestimuleerd.

Nederland

Steeds meer eigenaren van kantoorgebouwen kiezen voor certificering van hun kostbare bezit. In Amsterdam is 46% van de kantoren al gecertificeerd en dat is een veel hoger percentage dan in de andere grote steden. Het genoemde percentage is sinds 2019 verdubbeld. In Rotterdam, Den Haag en Utrecht is inmiddels 20 tot 30% gecertificeerd. In Eindhoven gaat het om 12% van de kantoorvoorraad.

De verschillen in huuropbrengst hebben ook te maken met het aanbod aan huurders in de verschillende steden. In Amsterdam zijn veel internationale bedrijven, die vanuit een brede ESG-strategie kiezen voor een kantoor dat hierbij past. In Den Haag wordt de vraag naar kantoren vooral ingevuld door overheden. De keuze valt dan eerder op een bewezen duurzaam gebouw, zeker als dat past binnen de voorbeeldfunctie van de overheid.

Economische prikkel

“Als we willen dat de commerciële vastgoedsector duurzaamheid hoger op de agenda zet, moet de businesscase van duurzame gebouwen duidelijk zijn”, vertelt Tim Habraken (director Sustainability & ESG Europa, CBRE). “Uit ons onderzoek blijkt een significante correlatie tussen duurzaamheidscertificeringen en de marktwaarde van de gebouwen, dus er is absoluut een economische prikkel.”

Duurzame kantoren spelen een belangrijke rol in de transitie naar een CO 2 -arme economie. Het aandeel duurzaamheidscertificeringen ligt in veel Europese landen echter nog lang niet op het gewenste niveau. Het aantal kantoren met een certificaat komt in veel Duitse steden niet boven de 10% uit. Verrassend zijn de cijfers in veel Oost-Europese steden, zoals Boekarest en Warschau, waar meer dan 50% van de kantoren beschikt over duurzaamheidscertificering.

Bron: CBRE

Foto: Shutterstock