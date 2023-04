Advertorial: Op kantoor energie besparen met led

Wist je dat wanneer je alle niet LED verlichting in gemeentelijke gebouwen in Nederland vervangt door LED, er jaarlijks 23 miljoen aan energiekosten kan worden bespaard? Bovendien wordt de COâ‚‚-uitstoot gereduceerd én duurzaamheidsdoelen behaald. En wanneer je de verlichting ook nog eens slim maakt, loopt de energiebesparing op tot wel 90%. Hiermee is jouw gemeente helemaal klaar voor een duurzame toekomst. Maak het verschil door “verledden”. Meer weten over het verduurzamen van je gebouw? Volg deze link.

Abonneer je op ons Youtube-kanaal: