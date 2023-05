Advertorial: Hybride ventilatiewarmtepomp: minder impact op je mensen, meer impact op besparing!

Feit: lang niet alle bestaande hoogbouw is al klaar om 100% over te stappen naar een elektrische warmtepompoplossing of binnen afzienbare termijn op een warmtenet aan te sluiten.

Betaalbare huisvesting én energie besparen

Als woningcorporatie is het jouw taak om sociale huisvesting te garanderen. Voor nu én in de toekomst. Om ervoor te zorgen dat je goede en betaalbare woningen hebt voor huurders. Maar tegelijkertijd is energietransitie óók een belangrijk onderwerp. En wil je misschien wel de energielabels van de woningportefeuille verbeteren. Niet alleen omdat de overheid voorwaarden stelt, maar ook -juíst!- omdat huurders geconfronteerd worden met stijgende energieprijzen. Want dit raakt ze direct in hun portemonnee en dát heeft weer gevolgen op het vermogen om de huur te kunnen betalen. Dus hoe zorg je er dan voor dat huurders minder energie nodig hebben om hun woning warm te houden?

Wat moet je dán als woningcorporatie doen? Dyon Noy, oprichter van adviesbureau Atriensis: “Ga vooral in gesprek met elkaar en maak een goed overzicht van de alternatieven die het beste bij jouw gebouw passen. En bekijk ook de omgeving. Komt er een warmtenet in de toekomst en wat zijn potentiële bronnen van energie om te hergebruiken? Weeg de kosten en baten af en maak een keuze.”

In dit artikel lees je meer over het dilemma ‘starten met besparen of wachten op het warmtenet’, hoe je een juiste keuze maakt als het gaat over energietransitie, de voordelen van hybride ventilatiewarmtepompen én kun antwoord geven op de vraag wanneer en vooral hoe je gaat verduurzamen.

Denk eens hybride

Er zijn verschillende oplossingen op de markt om een energietransitie te bewerkstelligen. En voor ieder gebouw is er wel een passende te vinden. Heb jij bijvoorbeeld al eens aan de hybride ventilatiewarmtepomp gedacht? Een hybride ventilatiewarmtepomp is een samenspel tussen een elektrische warmtepomp en een cv-ketel. Waar de elektrische warmtepomp in de basisvraag voorziet en de cv-ketel bijschakelt op piekmomenten.

De voordelen van een hybride ventilatiewarmtepomp:

- Geen techniek in de woning, geen overlast voor de bewoner

- Daardoor kun je deze energietransitie benaderen als onderhoudsactiviteit

- Lage kosten per woning

- Hoge impact op labelstappen

- Tientallen tonnen CO 2 -besparing per jaar

- Besparen op collectieve én individuele energierekening

- Gebruikmaken van restwarmte uit ventilatielucht

- Levert een groot gedeelte van de warmtevraag

- Vereist geen verzwaring van het elektrisch aansluitvermogen

- Een waardevoller gebouw, dus reken maar uit je winst!

“Je hoeft natuurlijk niet te wachten tot de ketel vervangen moet worden, om over te stappen naar een warmtepomp.” - Dyon Noy, oprichter van Atriensis

Hogere temperaturen

We begrijpen dat het beheersen van de watertemperaturen heel belangrijk is. Zowel voor de aanvoer als retour in het pand. In veel bestaande gebouwen gaat het cv-water met 80°C het gebouw in en komt idealiter 60°C weer terug (retour) bij de opwekkingsinstallatie. De retourtemperatuur uit het gebouw is dus tegelijk de temperatuur die aangevoerd wordt naar de warmtepomp. Voor veel warmtepompen geldt dat die temperatuur maximaal 40°C mag zijn, of zelfs nog lager moet liggen (zoals bij CO 2 warmtepompen). Dan is een temperatuurtraject van 80°C aanvoer en 60°C retour dus helemaal geen optie. Maak je gebruik van de hybride ventilatiewarmtepomp, dan kan deze 60°C retour wél aan.

Daarnaast wordt de restwarmte uit de ventilatielucht hergebruikt als bron voor een hoge temperatuur warmtepomp. En het unieke aan dit systeem - in vergelijking met veel andere warmtepompen - is dat met de restwarmte als input de elektrische warmtepomp centraal cv- en warm tapwater tot 70°C maakt! Nóg een voordeel van deze hoge temperaturen: radiatoren en het leidingwerk hoeven niet aangepast te worden.

Oh, wacht jij nog op een warmtenet..?

Misschien denk je nu wel ‘goed verhaal, maar ik wacht al op een warmtenet, dus sla die hybride stap maar over’. Dat kan, maar wees je er wél van bewust dat deze realisatie misschien nog tien jaar duurt. Dus blijf je dan wachten of begin je nú alvast met besparen? De terugverdientijd bij een hybride ventilatiewarmtepomp is bijvoorbeeld veel lager als je deze vergelijkt met een andere oplossing, om een energietransitie te bewerkstelligen. En voor bewoners is zo’n verduurzamingsstap nú al fijn. Want ze krijgen een lagere energierekening, wat bijdraagt aan het feit dat ze dan hun huur beter kunnen betalen. En als het warmtenet er dan over tien jaar eindelijk is, heb jij die warmtepomp lang en breed terugverdiend.

Hoe maak je dan de juiste keuze?

De ambities van onze overheid liggen heel hoog: in 2050 hebben we een aardgasvrije vastgoedvoorraad, waarbij we vooral elektrificatie toepassen. Maar er zijn nog behoorlijk wat uitdagingen in de route daarnaartoe. Bijvoorbeeld onze netcapaciteit, evenals de impact die deze maatregelen hebben op bewoners van bestaande hoogbouw.

Er is altijd een spanningsveld tussen ambitie enerzijds en budget anderzijds. Je investeert in een bepaalde cyclus, om zo bijvoorbeeld de onderhoudskosten voor een langere tijd te bepalen. En dit gaat niet van de ene op andere dag. Denk daarom vooruit en begin op tijd, zodat je plannen en budgetten op jouw ambities kunt afstemmen.

Overweeg eens die tussenoplossing. Om nu al labelstappen te zetten en energie te besparen. Een oplossing die past binnen de huidige infrastructuur van jouw pand en ook nog eens betaalbaar is. Een ventilatiewarmtepomp die voordelig is voor de portemonnee van jouw huurders én die níet voor overlast zorgt. Zoals de (e)-CirculAir van Reduses. Deze organisatie bestaat misschien twee jaar, maar omdat ze onderdeel zijn van de Installect Bedrijven en Equans, zijn ze al ruim 25 jaar bezig met duurzame technologie en energie.

Bij Reduses zijn ze innovatieve pioniers op het gebied van hybride ventilatiewarmtepompen, met inmiddels al een bewezen succesvolle staat van dienst. De eerste projecten zijn inmiddels gerealiseerd, voor verschillende corporaties door heel Nederland. Het team bestaat uit vakspecialisten die elkaar inspireren met innovaties, omdat innovaties hen inspireren. En dit doen ze met de voeten in de klei, omdat ze het belangrijk vinden om alles zelf nauwkeurig te onderzoeken. Ze voeren dan ook een strakke regie over het hele proces, van ontwerp en productie tot het testen en uitrollen. Hierbij schuwen ze niet om over onze grenzen heen te kijken naar ontwikkelingen in andere markten. Inspiratie leidt immers tot innovatie.

Meedenken met expertise

Reduses heeft niet zomaar haar ventilatiewarmtepompen ontwikkeld. Dit hebben zij gedaan door te luisteren naar de markt. Waar lopen woningcorporaties tegenaan als het gaat om het verduurzamen van hun bestaande hoogbouw? Op basis van alle wensen zijn ze vervolgens het ontwikkelproces ingegaan. Met -nu twee jaar later- als resultaat de CirculAir, e-CirulAir en de Intuït-Flow. En zij denken hierbij altijd vanuit de ketengedachten in samenwerking met klant: ontwerpen à realiseren à beheren.

Wanneer en vooral hoe ga jij verduurzamen?

“Als je naar de huidige gastarieven kijkt, heb je als woningcorporatie die transitie-oplossing er al heel snel uit. En daarmee zie je dus ook dat de urgentie heel groot is. Vraag jezelf daarom ook af ‘kún je nog wel wachten?’. Het gaat allang niet meer alleen om de installatie die vervangen moet worden. Dat de gasprijzen voor veel mensen niet meer te betalen zijn, is ook een extreem belangrijke factor om mee te nemen in het keuzeproces. Dus wacht niet te lang, benader de complexen binnen woningcorporaties van buiten naar binnen, werk samen én schiet met scherp”, vertelt Dyon.

Ben jij benieuwd welke oplossing het beste bij jouw gebouw past? De specialisten van Reduses denken graag met je mee.

Webinar: "Hybride en Kosteneffectieve Verduurzaming van Woongebouwen".

Tijdens het webinar ‘Hybride en Kosteneffectieve Verduurzaming van Woongebouwen’ bespreekt Reduses samen met Dyon Noy, oprichter van Atriensis, een haalbaar alternatief voor all-electric. Ze delen hierin hun specialistische kennis én nieuwe technieken en toepassingen.

Je kijkt hem hier terug