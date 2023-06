Advertorial: Schneider Electric biedt klanten duurzame keuze

Schneider Electric is de eerste aanbieder van remanufactured MasterPacT vermogensschakelaars. Hiermee wil het bedrijf klanten duurzame alternatieven bieden en zo een voorbeeld zijn van de circulaire economie.

We worden in onze wereld vrijwel dagelijks geconfronteerd met milieuproblemen en de schaarste aan grondstoffen. Schneider Electric verduurzaamt daarom het productieproces van zijn MasterPacT vermogensschakelaars door producten een tweede leven te bieden. Niet alleen bespaart dit 45 procent aan CO 2 -uitstoot, het betekent ook dat er minder grondstoffen nodig zijn en klanten hun bestelling sneller geleverd krijgen.

Dezelfde kwaliteit

De MasterPacT van Schneider Electric is een uitgebreid assortiment van vermogensschakelaars die zijn ontworpen om elektrische systemen te beschermen tegen schade door overbelasting, kortsluiting of aardlekfouten. Sinds 2020 beschikt de MasterPacT-fabriek van Schneider Electric in het Franse Grenoble over een specifieke assemblagelijn voor het reviseren van gebruikte vermogensschakelaars. Er is bewust voor deze locatie gekozen, zodat er geprofiteerd kan worden van hetzelfde gekwalificeerde personeel en dezelfde kwaliteitscontrolesystemen.

Garanties

Wanneer de MasterPacT vermogensschakelaars die in aanmerking komen voor een tweede kans bij de klant worden opgehaald, worden ze in de Franse fabriek gedemonteerd, gediagnosticeerd, geüpgraded en getest, voordat ze opnieuw naar de markt worden gebracht. Daarbij doorlopen alle producten een reeks specifieke testen die hun functionele integriteit verzekeren. Alle kritieke onderdelen worden gecontroleerd en gevalideerd om de kwaliteit en de prestaties van het gereviseerde product te garanderen. Alle vernieuwde stroomonderbrekers voldoen aan de NEN-norm 60947-2, die de kwaliteit en functionele integriteit van de apparaten garandeert.

Beter voor het milieu

Dankzij deze verduurzaming van het productieproces kan Schneider Electric de MasterPacT vermogensschakelaars sneller leveren; een groot voordeel in tijden van schaarste. Het biedt klanten bovendien de kans om deel uit te maken van dit milieuvriendelijke initiatief door de producten te retourneren of te kiezen voor een remanufactured MasterPacT vermogensschakelaar. Met de keuze voor een tweede-kansproduct kunnen organisaties hun impact op de CO 2 -uitstoot aanzienlijk verlagen. Het kopen van een gereviseerd product heeft niet alleen een positief effect op de CO 2 -emissies, het beperkt daarnaast ook het verbruik van grondstoffen en mineralen. Zo draagt Schneider Electric en iedereen in de keten bij aan een betere en duurzamere wereld.

Wil je meer weten over de remanufactured MasterPact? Klik hier voor meer informatie.